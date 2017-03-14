Гальцев прошелся по жене Петросяна

По словам юмориста, "и одета она не так, и прическа-то у нее какая-то дурная". Молодые не будут смотреть выступления Степаненко, предположил он.

Юрия Гальцев играет в театре, ведет телепередачи, снимается в различных шоу, озвучивает мультфильмы – на эстраде он почти 30 лет. Артисту часто задают вопросы о падающем уровне юмора и отношении к Comedy Club и Евгению Петросяну, с которым он много работал.

"Мне нравятся Comedy Club и "Уральские пельмени", – заявил Гальцев. – У Петросяна тоже есть большая заслуга: он раскрыл актеров, которые на "другой полочке" стояли. Евгений Ваганович многим дал дорогу. И пусть молодые не будут смотреть его монологи или Степаненко... Может, это старо, неинтересно, да и одета она не так, и прическа-то у нее какая-то дурная... Хотя я был сейчас на Урале и Алтае – ее смотрят взахлеб и не понимают, наоборот, Comedy Club. И мне говорят: "Как Вам этот юмор? Он же ниже пояса!" Везде одни и те же разговоры".





По словам юмориста, пять лет подряд в каждом городе его спрашивали: "Как Ваша жена Воробей?" "Я ей говорю: "Лена, терпи!" Не будешь же всех разубеждать... Она: "Вот так мы с Юрой и живем. Сейчас расстались – он уехал на полгода в Америку, а я во Владивосток. Потом опять съедемся". Такая игра. И народ верит в эти прибаутки. Это как Коля Басков, у которого каждый год по новой невесте", – пошутил Гальцев.





Несмотря на легкость жанра, в котором работает артист, к юмору он относится серьезно. "Я могу выбежать голый сам, если партия прикажет, но в театре у меня нет матов-перематов. Сеять нужно доброе", – цитирует Юрия газета "КП".

