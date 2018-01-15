Максакова показала себя на седьмом месяце беременности

Мария Максакова продолжает привлекать к себе внимание. На сей раз оперная дива обнародовала фотографию, на которой запечатлена на седьмом месяце беременности.

Мария Максакова произвела фурор среди многочисленных поклонников, когда опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Facebook фотографию, где запечатлена на седьмом месяце беременности. Снимок датируется январем 2016 года. Но такую подпись к нему Максакова оставила лишь сейчас. "Фестиваль в Бресте. На 7-ом месяце🙈" – коротко написала оперная дива.

Мария Максакова снята в синем декольтированном концертном платье и с убранными в роскошный пучок светлыми волосами. Фотография имела бешеный успех среди поклонников. "Умница! Героическая, Машенька! ♥️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие вы счастливые с Денисом! 💕", "Воспоминания душу радуют", "Умница, красавица и талантище !!!!!!😍😍😍😍😍😍😍", "Просто великолепная и такая счастливая!!!❤💜💙💚👍👍👍", "Ну, на 7ом месяце, Ванечка уже кое что понимал в оперной музыке...", "С Ванечкой в животеке чудесное Время", "Мария Вы прелесть!" – высказались восторженные комментаторы.

Напомним, Мария Максакова родила супругу, на тот момент депутату от КПРФ Денису Вороненкову, сына Ивана в апреле 2016 года. Мальчик появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. "Мы счастливы! У нас с Денисом родился богатырь! Рост малыша – 56 сантиметров, вес – 3650! Назвали Ванечкой. Я, конечно, удивляюсь, как по земле ходит семь с лишним миллиардов человек, если так сложно родить. Но Бог милостив. У нас все хорошо!" – радостно объявила журналистам Максакова.

Отметим, что у Марии Максаковой есть сын Илья и дочь Людмила от предыдущих отношений. Денис Вороненков тоже имел двоих детей от первого брака. По словам певицы, старшие отпрыски с нетерпением ждали прибавления в семье. Впрочем, после отъезда супругов на Украину связь Максаковой со старшими наследниками прервалась.