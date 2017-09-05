Корчевников позвал сексапильную звезду "Дома-2" на канал "Спас"

Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова стала гостьей передачи на религиозном телеканале "Спас", генеральным директором и продюсером которого с недавнего времени стал Борис Корчевников. Знойная красотка обсудила вопросы отцовства.

Евгения Феофилактова согласилась прийти на съемки, поскольку ей близка эта тема – недавно звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" пережила развод со своим коллегой по проекту Антоном Гусевым. "К сожалению, мужчина ведет себя с девушкой так, как его отец вел себя с его матерью. Вторая проблема – огромное количество соблазнов. Поддавшись легкой влюбленности, мужчина готов разрушить семью. Само слово "семья" для многих потеряло смысл. Я уверена, что мужчины должны быть ответственны", – заявила Феофилактова.

Девушка сообщила, что намерена в самое ближайшее время подать на алименты. "Конечно, я ни в чем не нуждаюсь, у меня с сыном все есть, но ответственность и сознательность у моего бывшего супруга должна быть", – заключила Евгения.

Феофилактова призналась, что ей очень понравилась атмосфера, царившая на съемочной площадке, и выразила уверенность, что придет на передачу еще раз. "Мне близки социальные темы, темы о нашем обществе. Я верующий человек, ношу крестик, мой сын носит крестик. Но я не религиозный фанатик. На канале царит прекрасная, дружественная атмосфера. Мне было комфортно", – цитирует звезду "Дома-2" кировское издание "ProГород".

Публикация от EVGENIYA FEOFILAKTOVA (@evgeniyafeofilaktova) Сен 1 2017 в 12:54 PDT

Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Феофилактова сделала несколько публикаций, посвященных ее участию в телепередаче. Подписчики весьма неоднозначно отнеслись к участию звезды "Дома-2" в съемке программы на православном канале.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Авг 27 2017 в 2:48 PDT

"а что такая девушка как вы забыла на этом телеканале? Это же не гламурный канал", "Супер как . У меня радость вселенская Женечка скоро станет православным волонтером или очень верующей девушкой", "Выглядела замечательно! Хотелось бы видеть тебя чаще на ТВ, но не в подобных программах и в другом статусе..", "Иди замуж за Корчевникова ,он лапочка", "На Спасе????" – высказали поклонники свое мнение.