Корчевникова пристыдили за рассказ об опухоли мозга
Садальский распек ведущих "Прямого эфира" за ошибки, которые они допустили в ходе ток-шоу. По мнению звездного сплетника, Малахов и Корчевников выдали слишком много личной информации.
"Никогда не рассказывайте о своей болезни! Когда человек говорит о своей болезни, он забирает энергию у и без того больного, обесточенного организма. Он становится еще более уязвимым еще и потому, что не каждый, кому вы жалуетесь, вам сочувствует", – пристыдил Садальский Бориса Корчевникова, который в ходе ток-шоу откровенно поведал о своей опухоли (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).
Также звездный сплетник дал совет и Андрею Малахову. "Мои знаменитые педагоги ученики Станиславского неустанно повторяли: – Тайна личной жизни должна быть скрыта от посторонних глаз. Тем более беременность... А так, пусть говорят.., что хотят. Это, наоборот, подогревает интерес к персоне", – заявил Садальский.
Актер отметил, что мудрые люди никогда не делятся с окружением далеко идущими планами. "Удачи вам и с Богом, жаль, что так случилось.. первый блин...👈🏾 Все пройдет, пройдет и это! – говорил царь Соломон", – написал в своем блоге Станислав.
Напомним, в пятницу, 25 августа вышел первый выпуск программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым в роли ведущего. Передача получилась очень трогательной. Прежний ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников передавал бразды правления экс-звезде Первого канала.
В ходе ток-шоу Кочевников рассказал о своей борьбе с опухолью мозга. Примечательно, что гостем в студии была жена Андрея Малахова Наталья Шкулева. История телеведущего довела беременную женщину до слез.
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