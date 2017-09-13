Волочкова удивила странным танцем
В ролике Волочкова в джинсах и свободном светлом свитере танцует, не попадая в такт. Судя по всему, это происходит на закрытой вечеринке. В Сети гадают: какая же музыка звучала в голове у балерины? Создатели популярного паблика в соцсети "ВКонтакте" смонтировали юмористическое видео, подставив пять вариантов композиций.
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