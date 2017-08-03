Поклонники молятся о здоровье 89-летней Элины Быстрицкой

Легендарной артистке, как говорят, грозит слепота. Сейчас она находится в больнице.

Элина Быстрицкая – легендарная Аксинья из фильма Сергея Герасимова "Тихий Дон" – была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу. Звонок на пульт "скорой помощи" поступил вечером 2 августа – артистка жаловалась на тянущие боли в груди. Но прибывшие в Леонтьевский переулок Москвы, где живет Быстрицкая, медики решили, что ее страдания связаны с атеросклеротической болезнью сердца. И решили, что в госпитализации она не нуждается. Мол. достаточно принимать лекарства и не перенапрягаться.

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А через час по тому же адресу снова приехала "неотложка". На сей раз Быстрицкая, как сообщает "МК", жаловалась на невыносимое жжение в глазу. Оказалось, что актриса неаккуратно обращалась с неким лекарственным препаратом. С диагнозом химический ожог глаза звезду советского кинематографа госпитализировали в больницу. Как говорят, артистке может грозить слепота из-за этого происшествия.

Напомним, что на протяжении трех десятков лет Элина Быстрицкая живет одна. В 1987 году она развелась с супругом Николаем Кузьминским. После этого легендарная артистка не стала больше создавать семью. Детей у пары не было. Однако друзья актрисы всегда находятся поблизости – они первыми и забили тревогу, когда Быстрицкой стало плохо.