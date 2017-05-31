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89-летняя Элина Быстрицкая осталась в одиночестве

Элина Быстрицкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Легендарная актриса не чувствует себя несчастной. Она привыкла радоваться каждому дню.
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Элина Быстрицкая – легендарная Аксинья из "Тихого Дона" Сергея Герасимова – уже много лет живет одна. В силу своего характера и воспитания артистка никогда не афишировала отношения с мужчинами. Говорят, у нее было множество поклонников в актерской среде, но ни одному из них так и не удалось растопить сердце этой сильной женщины. Поэтому и замуж она вышла за человека другой профессии, старше ее на несколько лет.

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Почетная казачка прожила с мужем 27 лет. Но в том единственном браке с сотрудником отдела переводов Министерства внешней торговли СССР Николаем Кузьминским детей у звезды не было. Она принесла женское счастье в жертву сцене. Развелась, очевидно, тоже потому, что не смогла променять любимую работу и славу на тихий семейный быт.

Но несчастной Быстрицкая себя вовсе не чувствует. "У меня это все было – замечательный муж, его дети. В какой-то момент это ушло. Все же не может быть постоянно, – сказала актриса в одном из интервью. – Сегодня для меня счастье – то, что я физически здорова, могу выйти на сцену моего любимого театра и, могу предположить, что в состоянии сделать что-то в кино. Для меня счастье – это вставать утром и знать, что тебе есть что делать".

Коллеги знают ее принципиальность, твердость, желание любой ценой отстаивать честь и правду. И поражаются энергии и жизнелюбию Быстрицкой – она и в 89 лет выступает с концертами, в том числе сольными, где исполняет романсы, русские народные песни и песни военных лет, играет в бильярд.

"Это увлечение идет от тех лет, когда для нас с двоюродным братом родители купили маленький бильярд, чтобы мы никуда не шастали, а забивали металлические шарики. За войну бильярдик пропал. Уже актрисой, отдыхая в санатории, я увидела большой бильярдный стол. Навыки точно бить по шару не пропали. А увлечения и азарта у меня было достаточно, и я начала играть с мужем", – вспоминала актриса.

А еще она обожает спорт – в разные годы увлекалась греблей и стрельбой в тире. "У меня есть гантели. По полкило каждая. Для женщины больше не нужно. Есть у меня гимнастическая палка, обруч. Пока все это мне доступно. Форма еще не ушла. Конечно, я сегодня не та, какой была 25 лет назад. Я это понимаю. И не притязаю на исключительность в сохранении вечной молодости", – говорила звезда.

Хотя здоровье актрису порой подводит. Но она считает это расплатой за былое счастье. "Мне жаль того, что ушло время. Очень много пропущено. Я не могла получить то, что хотела, по разным причинам. Не только из-за моего характера, – признавалась журналистам Быстрицкая. – Сегодня моя отрада – мои друзья, с которыми я общаюсь ежедневно, даже несколько раз в день, с ними я советуюсь. Мой круг – это мой круг, и я никого чужого не хочу туда пускать. Это тайна. У меня есть все остальное, чтобы чувствовать себя комфортно".

Автор: Иван Губкин31 мая 2017, 13:04

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