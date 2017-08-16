У жены Андрея Малахова случился выкидыш

Грустного телеведущего заверили, что все у него впереди. Так все и вышло.

Новость о том, что Андрей Малахов готовится стать отцом, потрясла и одновременно порадовала поклонников. Этого события телеведущий ждал с 2011 года, когда женился на дочери миллионера Наталье Шкулевой. В 2013 году звездный нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что у шоумена в 2014-м может родиться ребенок.



"Мой прогноз не сбылся, и начались нападки: мол, прогноз по Малахову был неверным, – рассказала Клара. – И вот в 2015 году на юбилее у Надежды Бабкиной мы пересеклись с Андреем. Я подошла к Малахову и спросила: "Андрей, у тебя в прошлом году должен был родиться ребенок?" Малахов погрустнел – было видно, что он сильно переживает. Потом ответил: "Да, мы ждали ребенка, но он не родился. Случился выкидыш..."

"Я ему тогда сказала: "Андрей, не переживай, все еще впереди!" – цитирует Кузденбаеву "КП". И вот Наталья находится в ожидании малыша. При этом в декретный отпуск пойдет не она, а Андрей. В соответствии с пунктом 2 статьи 256 Трудового кодекса отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику.

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Авг 9 2017 в 12:10 PDT

Если ведущий был официально трудоустроен на Первом канале, ему обязаны выплатить декретные за 4,5 месяца. Учитывая, что потолок декретных денег из Фонда социального страхования составляет около 266 тысяч рублей, Малахову причитается 532 тысячи.