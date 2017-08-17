Программу Малахова отдают Меньшовой

Предложения о работе посыпались на телеведущую, откуда не ждали. Юлия – настоящий профессионал, поэтому за нее разгорелась нешуточная борьба.

Популярные передачи и любимые ведущие исчезают из эфира Первого канала, словно тени в полдень. Все началось с Андрея Малахова, который вел два суперрейтинговых проекта – "Пусть говорят" и "Сегодня вечером". Когда в программу, выходящую в будничный прайм-тайм, пришел новый продюсер, шоумен покинул ее.

Потом выяснилось, что Александр Олешко тоже не останется на первой кнопке. На Первом он вел "Минуту славы" и "Точь-в-точь". А теперь будет работать на НТВ, куда его пригласили вести шоу "Ты супер! Танцы".

Следующей жертвой стала развлекательная программа "Пока все дома" – старожил на отечественном телевидении. Ее автора и ведущего Тимура Кизякова заподозрили в финансовых махинациях.

Не будет больше и полюбившейся многим передачи "Наедине со всеми", в которой Юлия Меньшова вела прекрасные исповедальные беседы со звездами. "Меньшова сама предложила завершить проект "Наедине со всеми", считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть. Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя проектами, которые зрители увидят в новом сезоне", – прокомментировали Dni.Ru ситуацию на Первом.

В кулуарах "Останкино" говорят, что Юлию хотят попробовать на роль ведущей программы "Сегодня вечером", которая выходит по субботам. Интервью Меньшовой удаются идеально – мол, она бы органично вписалась в передачу, где прежде блистал Малахов.

Также актриса получила предложение от соцсети "Одноклассники". Там есть программа "ОК на связи!", почти идентичная по формату "Наедине со всеми".

"Уважаемая Юлия! Мы слышали, что в ближайшее время Вы останетесь без любимой программы. В "Одноклассниках" Вас и Вашу передачу очень любят, поэтому мы не можем остаться в стороне. Предлагаем Вам стать ведущей нашего онлайн-шоу "ОК на связи!". Миллионы зрителей каждого выпуска в интернете и вечерний прайм-тайм на ТВ – правда, заманчиво? Знаем, признанными мэтрами Вас не удивишь, но у нас есть не только они, а еще много модных молодых звезд и блогеров! Соцпакет, креативная команда и красивая студия прилагаются. Что еще надо для счастья?" – говорится в обращении к звезде экрана.