В семью Тани Булановой пришла смерть

У певицы скончалась мать. Подробности трагедии пока не сообщаются

У Татьяны Булановой скончалась мать Нина Павловна. Об этом певица поспешила уведомить поклонников, разместив на странице в Instagram фотографию горящей на черном фоне свечи с подпись "Мама..." Подробностями печального события артистка предпочла не делиться. Очевидно, что ей сейчас тяжело. Драматизма событию добавляет то обстоятельство, что совсем недавно Нина Павловна отметила день рождения.

Нина Павловна несколько лет отработала фотографом. Но потом посвятила себя семье, в которой было двое детей – Таня и ее старший брат Валентин. Дочь, кстати, в детский сад не ходила – Нина Павловна сама ее воспитывала. Именно по совету матери Татьяна Буланова после школы пошла учиться в Институт культуры на библиотекаря.

Как пишет StarHit, в последние годы мать Булановой жила в коттеджном поселке под Санкт-Петербургом, вела обширное дачное хозяйство. Каждый раз, когда Татьяна Буланова уезжала на гастроли, она оставляла младшего сына Никиту именно на ее попечение. Тот обожал проводить время с бабушкой, души не чаявшей во внуках.

Однако порой между матерью и дочерью возникали разногласия. По словам Татьяны Булановой, она иногда спорила с родительницей. Нина Павловна регулярно смотрела новости по телевизору и могла подискутировать с дочерью на самые актуальные темы дня.