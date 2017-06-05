Укупника обокрали на Рублевке

Композитор Аркадий Укупник стал жертвой обмана. Рабочий, делавший ремонт в загородном доме звезды на Барвихе, скрылся с задатком.

Ремонт, как известно, хуже потопа. А для Аркадия Укупника он превратился в поиски пропавшего с деньгами рабочего. Молодой человек по имени Вадим должен был установить лестницу со второго на третий этаж в загородной резиденции музыканта. В итоге пропал вместе с задатком в 25 тысяч рублей и конструкцией, которую было необходимо смонтировать.

Певец был вынужден обратиться с заявлением в полицию. Как сообщает Life.ru, недобросовестного строителя отыскали, но его участие в ремонтных работах больше не потребовалось. Укупник нашел нового мастера в другой фирме. К слову, обманщик вернул украденную лестницу, но и в ней уже не было необходимости. Артист заказал еще одну до того, как злоумышленника задержали.

Публикация от Дорожное Радио (@dorognoe_radio) Фев 17 2017 в 11:01 PST

Напомним, не так давно жертвой ограбления стала звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская. Пока актриса играла в спектакле в Театре на Малой Бронной, в ее квартиру проникли воры. Дома Самбурскую ждал погром, вещи были разбросаны, она не досчиталась ценных вещей. В дальнейшем выяснилось, что у актрисы украли памятное бабушкино кольцо, любимые часы, а также крупную сумму, которая была предназначена для оплаты жилья.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Апр 27 2017 в 4:28 PDT

Настасья часто выставляла на обозрение многочисленных подписчиков фотографии новой квартиры, подчеркивая, что и недвижимость в Москве, и ремонт обошлись недешево. Актриса заявила, что тот печальный случай подкосил ее. Она рассказала, что всего добивается своими силами и много трудится. А выходит так, что кто-то забирает у нее все самое дорогое.

