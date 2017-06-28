Жена послала футболиста Глушакова к Бузовой

Звезда "Дома-2" питает особую страсть к мужчинам с мячом. Однако романов с ними больше не заводит.

Какой же шум поднялся, когда папарацци сняли в бассейне фешенебельного отеля в Сочи телеведущую Ольгу Бузову вместе с футболистом Денисом Глушаковым! Пикантности ситуации добавляло то обстоятельство, что жена игрока клуба "Спартак" Дарья в это время была в Риме.

Оказалось, Бузова всего-навсего помогала Глушакову с его маленькой дочкой, пока супруга добиралась в Сочи. "Наконец-то долгожданный отдых! Вместе с любимой Ольгой Бузовой! Спасибо, что присмотрела за моим мужем и Лерусей! Поражаюсь этой желтой прессе! Все прекрасно знают, что мы общаемся, но ведь надо написать..." – возмутилась Дарья на своей странице в социальной сети.

enter; width:100%;"> Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Июн 27 2017 в 8:26 PDT

Напомним, что брак Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым разрушила любовница. Телеведущая не раз позволяла себе грубые высказывания в адрес девушек, которые разбивают семьи. Однако супруге Глушакова следовало бы быть осторожнее: Бузова одинока и все еще питает страсть к футболистам.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 27 2017 в 2:17 PDT

Например, на презентацию ее песни и клипа "Мало половин" одним из первых приехал Роман Павлюченко. С ним Ольга познакомилась, будучи замужней дамой. Спортсмен пришел на мероприятие с женой Ларисой, но это не помешало виновнице торжества броситься в его объятия.