Грачевской устроили травлю за поддержку оскандалившегося хирурга

Известной телеведущей и модели Анне Грачевской устроили травлю в интернете. Пользователи Сети засыпали страшными оскорблениями и проклятиями брюнетку за то, что она пыталась защитить от нападок оскандалившегося пластического хирурга Тимура Нугаева.

В студии у Андрея Малахова на шоу "Пусть говорят" собрались пациентки, которых, по их словам, изуродовал врач. Около десяти женщин в телеэфире озвучили свои претензии к Нугаеву. Их выслушали адвокаты, готовые хоть завтра начать процесс против Тимура, получившего в народе прозвище "хирург руки-ножницы" и "мясник".

Волна народного протеста поднялась в Сети, когда 23-летняя модель и популярный блогер Анастасия Шпагина публично обвинила доктора в том, что он изуродовал ее нос. Теперь девушке трудно дышать.

Анастасию поддержали сотни тысяч людей. По словам ведущего "Пусть говорят", армия поклонников Шпагиной несколько раз вывела из строя сайт "Первого канала" – настолько мощный был отклик.

Бывшая жена "папы "Ералаша" Бориса Грачевского Анна – единственная пациентка, которая решилась встать на защиту Нугаева. Он сделал ей аппетитную фигуру, поработав над грудью и попой. Однако и у Анны в ходе восстановления раз пять расходился шов. Но Грачевская взяла вину на себя – мол, сама виновата, не выполняла предписания хирурга и делала зарядку вместо того, чтобы лежать в покое и ждать, когда раны затянутся.

За эту защиту в Instagram телеведущую буквально закидали камнями. Вероятно, никогда еще Грачевская не слышала в свой адрес столько брани, сколько в этот вечер. В попытке призвать злопыхателей к порядку, Анна сравнила пострадавшую Анастасию Шпагину с Дианой Шурыгиной. По мнению Грачевской, обе девушки рассказали о своей трагедии на всю страну, чтобы основательно пропиариться.

"Судя по комментариям #грачевскаятварь #сдохниграчевская 😂которые прилетают из дальнего востока (там уже показали), программа удалась! Там будет все и "Плачь Ярославны" от несчастной Шпагиной или Шурыгиной, хотя разницы нет...никакой и "33 обезумевших блогера" и "Богатырь-Защитник-Соболев"он же пиарщик "жертвы"! И я там был и весь этот цирк слушала, но конечно не только слушала и персонажей сказочных кушала, поэтому я в этой "сказке" (по-другому не назовешь), для многих БАБА ЯГА, бойтесь, конечно же,ну и все оттенки злости, ненависти и.т.д. это тоже все ко мне🙋🏻", – с иронией прокомментировала начавшуюся в Сети травлю Грачевская.

Публикация от Анна Грачевская ✔️ (@anna_grachevskaya) Дек 10 2016 в 7:37 PST

Анна, не побоявшись народного гнева, опубликовала свое фото с Нугаевым и не стала отключать возможность комментирования. "Все на благо человечества, да бы всю гниль, злость, немощь, тупость, дерьмо, блевоту вывалили сюда, добрые люди (видите, я добрые люди, без кавычек написала, я правда считаю, что все люди добрые и хорошие, просто многие сами этого не знают, придаваясь стадному чувству) Относительно программы и моего личного мнения, ничего не поменялось, если надо,я еще раз отвечу каждому,что думаю и что знаю. К счастью есть справедливость и есть принцип "бумеранга"и вот даже не мы, а высшие силы все решают", – рассудила Анна.

Публикация от Анна Грачевская ✔️ (@anna_grachevskaya) Май 11 2017 в 6:45 PDT

Модель благодарна оскандалившемуся хирургу за свою потрясающую фигуру. "Я точно могу сказать, что мне, ваш/наш любимый "мясник" спас жизнь, пусть это звучит громко, но это факт! И не только мне, я это знаю!Ах, да! Еще купил нам самолет, дом и бабок мешок, вот поэтому я на "его стороне"!😂 – пошутила Грачевская. – Хотя нет никаких сторон, есть одно, общество готово уничтожить человека, забить... до конца не зная сути! "Бросьте камень, кто не без греха"! Общество с радостью смакует чужие, пусть и выдуманные проблемы и с радостью сделает из мухи-слона и сразу раздаст роли, Ты– страдай, ты жертва,бееееееееедная овечка, слова связать не могла, а на YouTube то прям Жанна Д'Арк🙈 Ты-мясник, тебя будет ненавидеть и винить во всех грехах, по хер, что "жертвы" болт забивали на реабилитацию и летели сиськами вперед, на второй-третий день после операции. А никто не задумывался, что если под овечьей розовой шкурой,кто-то другой? Ммммм? Но, по законам жанра и драматургии все именно так, у нас люди не любят чужих побед, чужих хороших событий!Happy End не для нашего менталитета, увы!"

В завершении своей пламенной речи Грачевская поймала Шпагину на обмане. "В каждой драме, есть кульминация и она была в тот момент, когда наша овечка, забыла, что играть нужно постоянно, не только в свой изоляции, планеты великих и могучих блогов и сдулась , когда лицом к лицу... пара-пара-пам😊 А дальше p.s. что, мол я буду бороться, пока нос не порвется и.т.д.уже никому не интересны, одно только интересно, мне показалось или Шурыгина т.е. Шпагина, больше не гнусавит 🤔вот так исцеление! – не поверила в историю пострадавшей блогерши Анна. – И напоследок, благодарность команде первого канала, за тактичность и профессионализм. Собаки лают, а караван идет...ну, а теперь...ФАС! Комменты открыты😘".