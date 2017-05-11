Звезда Comedy Woman попала в тюрьму во Франции

Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина попала в тюрьму во Франции. Вместе с актрисой за решеткой оказался известный телеведущий Андрей Бедняков.

Обаятельная юмористка отправилась в Париж в компании ведущего телеканала "Пятница!", чтобы провести ему экскурсию по своему любимому городу в рамках шоу "Проводник".

В городе, навевающем мысли о любви и романтике, Екатерина решила выбрать для прогулки необычный маршрут. Она провела Беднякова по мистическим и загадочным местам Парижа. Друзья побывали в исторических, поражающих воображение своим декором замках и заглянули на кладбище. Однако больше всего бородатого телеведущего поразила тюрьма.

Красивые парижские улочки привели Скулкину и Беднякова прямиком к месту, пропитанному мистикой и вечными тайнами – замку Консьержери. Именно здесь в революционные годы была одна из самых страшных тюрем Франции. Путешественники прошлись по камерам малоимущих узников и побывали в комнате, в которой находилась в заточении перед казнью королева Мария-Антуанетта.

Во время прогулки по замку Екатерина рассказала много интересных подробностей не только об истории Парижа, но и своей работе, привычках и страхах. "У меня, как и у всех, есть фобии. Раскрывать их не буду! Но вот, например, когда смотрю фильмы ужасов, то всегда закрываю глаза и выключаю звук на страшных моментах", – призналась актриса.

Выпуск проекта "Проводник" с участием Екатерины Скулкиной выйдет во вторник, 16 мая, в 18:00 на телеканале "Пятница!".