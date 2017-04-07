Кирилл Андреев отметил 46-летие с Юлией Меньшовой
Если другие участники коллектива – Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Туриченко – предпочитают в честь дня рождения закатывать шумные вечеринки с сотней гостей, то Андреева чествовали в узком семейном кругу, подальше от суетной толпы и жадных до сенсаций журналистов.
Кирилл, как прошел Ваш праздник?
Спокойно, в кругу семьи. Сейчас Великий пост, впереди Страстная неделя. С утра был в Храме на службе, потом днем посмотрел "Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой. Я очень просил редакторов, чтобы они смонтировали передачу именно к 6 апреля. Они постарались и сделали это, чему я был очень рад.
Какие эмоции остались после общения с Юлией Меньшовой? Она комфортный интервьюер?
Она замечательный тележурналист. И прекрасный человек. Юлия находит правильный подход к каждому участнику программы. Вопросы разнообразные, она очень интересно ведет диалог. Я восхищаюсь ее профессионализмом, она молодец.
Как продолжился Ваш праздник после просмотра "Наедине со всеми"?
Мы отметили день рождения вечером с родными. Я приготовил итальянскую пасту с помидорами. Посидели хорошо. Сын подарил мне набор в дорогу, там крем и другие мелочи.
А любимая супруга?
Я заказывал ей хороший бритвенный станок в дорогу, и она подарила. Суперсовременный, дорогой, какой я и хотел.
В передаче "Наедине со всеми" Кирилл Туриченко посетовал, что у вас в группе не принято дарить друг другу подарки. Это правда? Неужели Вас Рыжий не поздравил?
Рыжий поздравил, но пока не подарил ничего.
Вы с "Иванушками" за 20 с лишним лет существования коллектива весь мир объездили уже… Остались места на планете, где хотели бы побывать?
Очень мечтаю, так же как и, наверное, ребята, съездить в Австралию. Полет долгий. Очень хотелось бы туда не на день-два, а хотя бы на недельку. Прилететь, дать концерт, а потом поездить, погулять по Сиднею и другим городам. Совместить работу с отдыхом.
В конце беседы мы традиционно просим наших героев порекомендовать читателям хороший фильм и книгу. Что-нибудь Вас впечатлило за последнее время?
Триллер "Последствия". Я был на премьере. Тяжелый фильм, эмоциональный. Главного героя играет Арнольд Шварценеггер. Его стоит посмотреть. Что касается книги – "Несвятые святые" Тихона Шевкунова. Это стоит почитать. Мы живем в России, и любому православному надо изучить эту книгу, она очень глубокая, раскрывает многие вещи.
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