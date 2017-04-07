Кирилл Андреев отметил 46-летие с Юлией Меньшовой

Самый красивый "Иванушка" – статный брюнет Кирилл Андреев – отпраздновал 6 апреля свое 46-летие. Популярный певец рассказал в эксклюзивном интервью Dni.Ru, как и с кем он отметил праздник.

Если другие участники коллектива – Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Туриченко – предпочитают в честь дня рождения закатывать шумные вечеринки с сотней гостей, то Андреева чествовали в узком семейном кругу, подальше от суетной толпы и жадных до сенсаций журналистов.



Кирилл, как прошел Ваш праздник?

Спокойно, в кругу семьи. Сейчас Великий пост, впереди Страстная неделя. С утра был в Храме на службе, потом днем посмотрел "Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой. Я очень просил редакторов, чтобы они смонтировали передачу именно к 6 апреля. Они постарались и сделали это, чему я был очень рад.

Какие эмоции остались после общения с Юлией Меньшовой? Она комфортный интервьюер?

Она замечательный тележурналист. И прекрасный человек. Юлия находит правильный подход к каждому участнику программы. Вопросы разнообразные, она очень интересно ведет диалог. Я восхищаюсь ее профессионализмом, она молодец.

Как продолжился Ваш праздник после просмотра "Наедине со всеми"?

Мы отметили день рождения вечером с родными. Я приготовил итальянскую пасту с помидорами. Посидели хорошо. Сын подарил мне набор в дорогу, там крем и другие мелочи.

А любимая супруга?

Я заказывал ей хороший бритвенный станок в дорогу, и она подарила. Суперсовременный, дорогой, какой я и хотел.

В передаче "Наедине со всеми" Кирилл Туриченко посетовал, что у вас в группе не принято дарить друг другу подарки. Это правда? Неужели Вас Рыжий не поздравил?

Рыжий поздравил, но пока не подарил ничего.

Вы с "Иванушками" за 20 с лишним лет существования коллектива весь мир объездили уже… Остались места на планете, где хотели бы побывать?

Очень мечтаю, так же как и, наверное, ребята, съездить в Австралию. Полет долгий. Очень хотелось бы туда не на день-два, а хотя бы на недельку. Прилететь, дать концерт, а потом поездить, погулять по Сиднею и другим городам. Совместить работу с отдыхом.

В конце беседы мы традиционно просим наших героев порекомендовать читателям хороший фильм и книгу. Что-нибудь Вас впечатлило за последнее время?

Триллер "Последствия". Я был на премьере. Тяжелый фильм, эмоциональный. Главного героя играет Арнольд Шварценеггер. Его стоит посмотреть. Что касается книги – "Несвятые святые" Тихона Шевкунова. Это стоит почитать. Мы живем в России, и любому православному надо изучить эту книгу, она очень глубокая, раскрывает многие вещи.