Армен Джигарханян с женой покинули Россию. Влюбленные уехали отмечать годовщину свадьбы в Европу.

Жена 81-летнего Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии с отдыха. Сейчас супруги находятся в Германии, где наслаждаются красотами Мюнхена. Цымбалюк-Романовская живописует о времяпрепровождении в одном из красивейших городов Европы: Армен и Виталина посещают театр, гуляют и посещают выставки.

"Постепенно жизнь становится правильной👍 ", "Я прикасаюсь ладонью к истории...", "И ты, порой, почти полжизни ждешь, Когда оно придет твое", – так романтически подписывала опубликованные кадры Цымбалюк-Романовская. К слову, как полагают подписчики Виталины, поездка была приурочена к годовщине свадьбы с Арменом Джигарханяном.

Напомним, Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская стали мужем и женой 25 февраля 2016 года. Церемония бракосочетания прошла в Гагаринском ЗАГСе. На торжество были приглашены только самые близкие друзья. 36-летняя Виталина выбрала скромное белое платье чуть ниже колен и короткий белый пиджак с золотыми пуговицами. Прическу невесты украшали орхидеи.

Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) Мар 3 2016 в 8:25 PST

Тайная свадьба влюбленных, чья разница в возрасте составляет 44 года, стала настоящей сенсацией для общественности. "У нас ситуация не совсем стандартная, но мои родители, зная мой характер, даже не пытались меня отговорить от этого брака, зная, что все равно я поступлю по-своему. И лучше, чем Армен Борисович, не найду точно. Мама всегда мечтала мне сшить свадебное платье, и мы единогласно утвердили фасон – платье-смокинг цвета шампанского", – рассказала в интервью Виталина.