Молодая жена назвала причину болезни Джигарханяна

Молодая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская дала откровенное интервью о своей семейной жизни с мэтром. Вместе с врачами она неусыпно следит за здоровьем актера и знает, почему он заболел.

Семь лет назад Армен перенес инсульт. После выписки из больницы ему понадобился уход, и молодая избранница была рядом, заботилась о нем и помогла встать на ноги. В то время Цымбалюк-Романовская работала в Театре Джигарханяна музыкальным руководителем.

"Он заболел, и, до тех пор пока не встал на ноги, рядом с Арменом Борисовичем все видели только меня. Ни у одного человека не возникло вопроса "Что она тут делает?". Но все отметили, что, когда за ним стали ухаживать, Армен Борисович стал выглядеть моложе, а чувствовать себя лучше, чем восемь лет назад", – рассказала Виталина.

В данный момент и она, и доктора внимательно наблюдают за самочувствием 81-летнего мэтра. "Врачи постоянно ведут его, следят за состоянием здоровья. Но для человека в таком возрасте также важно, чтобы рядом постоянно кто-то был, – считает супруга актера. – Тем более что он за собой не следит – он занят творчеством".

Цымбалюк-Романовская считает, что без контроля со стороны Джигарханян станет забывать принимать необходимые медикаменты. "Не выпьет! Собственно, из-за этого он и заболел – забыл принять лекарство, – заявила жена Армена. – Сейчас все контролирую уже на автомате".

Фото опубликовано Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) Янв 4 2017 в 9:45 PST

На хрупкие плечи изящной Виталины свалились и другие заботы. Полтора года назад она стала директором Драматического театра Джигарханяна. За время работы на этом посту она добилась больших успехов и практически разобралась с долгами.

"Департамент культуры полтора года назад не утвердил кандидатуру, предложенную Арменом Борисовичем на должность директора театра. Я предложила свою кандидатуру, и мне дали шанс. Результат есть. Три года предыдущие директора не платили налоги. Задолженность была около 18 миллионов рублей. Около 10 миллионов мы погасили", – отчиталась Цымбалюк-Романовская.

Фото опубликовано Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) Ноя 4 2016 в 2:39 PDT

Более того, при Виталине существенно улучшился репертуар театра. "Раньше премьер было мало. Спектакли готовились, но часто не доходили до зрителя или снимались после премьеры. Сейчас если у Армена Борисовича есть сомнения, то я стараюсь его убедить выпустить спектакль, а потом при необходимости что-то доработать, – цитирует деятельную жену Джигарханяна сайт "Телепрограмма". – Ему нельзя навязать модные спектакли, репертуар остается серьезным, классическим".

За полтора года руководства Цымбалюк-Романовской в театре вышло восемь новых спектаклей на основной и малой сцене, которая открылась спустя 15 лет после капитального ремонта. "Для сравнения – раньше в год выходило максимум два спектакля, – подчеркнула Виталина. – Сейчас репетируем несколько спектаклей. Одна из запланированных премьер – спектакль "Игра в Джин" с Натальей Николаевной Белохвостиковой в главной роли".