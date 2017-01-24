Бывшая жена Джигарханяна: Виталина сделала из него посмешище

Вторая супруга легендарного актера считает, что у него "поврежден центр, отвечающий за критическое осмысление поступков и слов". Кстати, она до сих пор носит обручальное кольцо.

В этом году Армен Джигарханян мог отметить золотую свадьбу с Татьяной Власовой, но все сложилось иначе. Актер уже год как женат на Виталине Цымбалюк-Романовской, которая моложе его на 44 года. А Татьяна Сергеевна до сих пор носит обручальное кольцо, правда, на левой руке. "Это старинное кольцо, которому пошел второй век, он мне подарил, – пояснила она. – Это кольцо его бабушки, я его берегу и ношу".

Татьяна Сергеевна часто задается вопросом, как у Армена Борисовича появилась молодая жена. По ее словам, на месте Цымбалюк-Романовской могла быть любая другая женщина, оказавшаяся рядом с перенесшим операцию Джигарханяном. Артист якобы изменился после первого инфаркта, "у него был поврежден центр, отвечающий за критическое осмысление поступков и слов".

Фото опубликовано Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) Янв 22 2017 в 10:02 PST

"Я еще не знала о Виталине, но врач объяснил, что многие перенесшие инфаркт становятся немножко другими, поэтому надо терпеть. Я терпела. Я вообще терпеливая. Не хочу быть злой. Я не кровожадный человек. Была бы какая-то другая женщина, я бы сказала: "Ну что, так случилось…" Но эта женщина сделала из него посмешище", – с горечью отметила Власова.

Фото опубликовано Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) Янв 23 2017 в 1:57 PST

В программе Бориса Корчевникова "Прямой эфир" на канале "Россия" она заверила: о том, что у мужа роман на стороне, даже не подозревала. А тот боялся сказать правду целых 15 лет. Об этой связи знали все. И все молчали. А Цымбалюк-Романовская, по словам Власовой, сделала все, чтобы подчинить себе Джигарханяна – носила чай, помогала переодеваться в театре...

Татьяна Сергеевна вспомнила историю из совместной жизни с актером: "Он как-то сказал, что хотел бы помочь какой-нибудь проститутке начать новую жизнь, чтобы помочь ей вырваться из грязи. Я ничего не хочу сказать, может быть, она самая чистая девушка на свете, но почему-то он все время хочет всем помочь. И почему для этого нужно кого-то, я имею в виду себя, сбивать с ног..."