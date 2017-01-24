Бывшая жена Джигарханяна: Виталина сделала из него посмешище

Шнуров исполнил про Бузову матерный хит Проклова о конфликте с дочерью Сколько получают звезды "Дома-2" Новый дом Киркорова стоит миллиард Дом-2
Шоу-бизнес

Страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Певица просит помощи у поклонников
Шоу-бизнес

Помолвленная Нюша похвасталась кольцом с бриллиантом

Певица сообщила, что она официально стала невестой
партнеры
Вторник 24 января
Лента новостей
15:46
Русские актеры получили "Порно-Оскар"
15:42
Кадыров наградил Александра Маслякова
15:25
Страсти по Витселю: Кого и почему разочаровал бельгиец
15:17
Малыш и Карлсон станут героями сериала
15:07
В России появился новый миллиардер
15:03
Москвичи стали меньше стоять в пробках
14:56
Россия готовит ответ на китайские ракеты у границ
14:55
Порошенко в Финляндии строит козни против России
14:38
Почему Меланья Трамп ненавидит мужа
14:36
Моника Левински вмешалась в травлю "аутиста" Трампа
14:32
Детей Иванки Трамп окружает чужой антиквариат
14:27
В московской школе умерла 12-летняя девочка
13:31
Володин призвал не раздувать межнациональный конфликт
13:29
В центре Москвы грабитель отобрал у девушки "лабутены"
13:23
Центр законотворчества повысит качество работы Госдумы
13:23
Вылезшая из телевизора героиня "Звонка" перепугала покупателей (видео)
13:21
Полански не возглавит "Сезар" из-за дела об изнасиловании
13:16
Подробности нападения на жену соратника Чубайса
13:14
Юноша попал в больницу после нападения двух подростков
13:00
В зубной пасте и жвачке нашли смертельно опасный компонент
12:58
Сценаристку уволили за твит о сыне Трампа
12:49
Педофилам грозит пожизненный срок
12:49
Захарченко прятал миллионы у безработных подруг
12:46
Россия отреагировала на китайские ракеты у своих границ
12:25
В Сети поспорили о корабле-призраке на Москве-реке
12:20
"Читаэнергосбыт" тушит свет военным
12:13
Гонщица Багдасарян протаранила авто с беременной
12:06
Мединский объявил войну голливудским фильмам
12:05
"Заминировавшего" здание ВГТРК хулигана поймали в Москве
11:44
Укроп и петрушка помогут вылечиться от рака
11:42
В метро Москвы закроют несколько станций
11:39
В Хабаровске бизнесмен сжег свою семью
11:38
"Пивная йога" покоряет мир
11:30
Где в России самые дешевые квартиры
11:25
"Антимайдан" проводит серию пикетов у офиса Навального
11:11
Украинские водители организовали блокаду Киева
11:09
Жене соратника Чубайса выстрелили в лицо в Москве
10:43
61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз
10:40
Китай "побряцал" ракетами у границ России (видео)
10:28
Вскрылась корыстная подноготная петиции против Пугачевой
10:24
Россиян ждет резкий скачок цен на бензин
10:15
Женщину обстреляли из пистолета на МКАД
09:49
Телегин бросит работу из-за родившей Пелагеи
09:47
Порошенко готовит военную провокацию на февраль
09:33
При пожаре на юге Москвы пострадали два человека
09:20
Елена Проклова о конфликте с дочерью
09:19
Названа самая популярная у россиян соцсеть
09:19
Китай перебросил ракеты к границам России
09:09
Меркель предсказала будущее после прихода Трампа
09:08
Успех разведенной Бузовой не дает покоя Шнурову (видео)
08:47
Сколько получают звезды "Дома-2"
08:37
НАТО щелкнуло Порошенко по носу
08:31
Обама стыдливо потратил $221 млн в последние часы работы
08:09
В Польше рассекретили доклад о сближении с Россией
08:05
Новый дом Киркорова стоит миллиард рублей
22:00
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков
21:43
Ученики московский школы пробили однокласснику череп
21:38
В парке львов в Крыму погиб человек
21:30
Пассажир упал на рельсы в московском метро
21:25
Джигурда: Считайте меня порноактером
21:22
Родившая Уварова взволнована странным поведением дочки
21:18
В элитной московской школе разразился секс-скандал
21:18
Похищение "Черной жемчужины" в Москве попало на видео
21:10
Бузова отдыхает в Риме с эффектным брюнетом
20:59
В болоте под Новгородом нашли обломки советского штурмовика
20:45
Савченко составила список врагов народа
20:39
Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства
20:32
В Коми без вести пропал священник
20:30
Названа минимальная стоимость обучения в МГУ в 2017 году
19:56
В США полицейские убили хозяина дома вместо грабителя
19:48
В России стали делать больше водки
19:45
Бывший президент Латвии унизила целую нацию
19:44
Обидчик Пугачевой нашел ложь в ее словах
19:41
Жулин и Навка испугались за дочь
19:23
Власти Литвы два года преследовали школьников ради пиара
19:04
Боксер сборной России объяснил двойное убийство местью
18:58
Знаменитая актриса о поступке Цыганова: Это ужас!
18:54
Деньги бойцов АТО спустили в игровых автоматах
18:44
Чем займется Трамп в первый рабочий день
18:37
Кадыров подарил автомобиль звезде шоу "Голос"
18:34
Гай Ричи вновь удивит поклонников
18:24
Самые резонансные акции уходящих Femen
18:18
Меньщиков о закрытии "Дома-2"
18:08
Как Общественная палата помогает строить новую экономику России
18:07
Журналисты передарались на встрече по Сирии
18:01
Водителя грузовика спасли из-под завала картофелем
17:56
Боевиков "ИГ" выбили с высоты 725 под Пальмирой
17:38
Наглый Порошенко присвоил себе "воздух" Донбасса
17:38
Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами
17:36
Призвавший стрелять в Трампа политик остался без работы
17:26
Боксер сборной России арестован за двойное убийство
17:21
Хулиганы сожгли внедорожник на северо-западе Москвы (видео)
17:12
Черный понедельник звезды "Дома-2"
17:03
Житель Вологды убил подругу за просьбу убраться
16:58
Трамп приготовил суровую месть для Порошенко
16:50
Российский убийца Boeing готов подняться в небо
16:45
Чем надолго занять кота-приставалу (видео)
16:42
Скандальные гонки дорого обошлись Маре Багдасарян
16:37
Украинский велогонщик умер от сердечного приступа
16:28
В Шереметьево ребенок разбил голову

Самое читаемое

В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Шоу-бизнес

Бывшая жена Джигарханяна: Виталина сделала из него посмешище

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Вторая супруга легендарного актера считает, что у него "поврежден центр, отвечающий за критическое осмысление поступков и слов". Кстати, она до сих пор носит обручальное кольцо.
прочитано 3243 раза

В этом году Армен Джигарханян мог отметить золотую свадьбу с Татьяной Власовой, но все сложилось иначе. Актер уже год как женат на Виталине Цымбалюк-Романовской, которая моложе его на 44 года. А Татьяна Сергеевна до сих пор носит обручальное кольцо, правда, на левой руке. "Это старинное кольцо, которому пошел второй век, он мне подарил, – пояснила она. – Это кольцо его бабушки, я его берегу и ношу".

ПО ТЕМЕ

Жена Джигарханяна: После несчастья все узнали нашу тайну

Джигарханян отпустил молодую жену развлечься

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Татьяна Сергеевна часто задается вопросом, как у Армена Борисовича появилась молодая жена. По ее словам, на месте Цымбалюк-Романовской могла быть любая другая женщина, оказавшаяся рядом с перенесшим операцию Джигарханяном. Артист якобы изменился после первого инфаркта, "у него был поврежден центр, отвечающий за критическое осмысление поступков и слов".

"Я еще не знала о Виталине, но врач объяснил, что многие перенесшие инфаркт становятся немножко другими, поэтому надо терпеть. Я терпела. Я вообще терпеливая. Не хочу быть злой. Я не кровожадный человек. Была бы какая-то другая женщина, я бы сказала: "Ну что, так случилось…" Но эта женщина сделала из него посмешище", – с горечью отметила Власова.

В программе Бориса Корчевникова "Прямой эфир" на канале "Россия" она заверила: о том, что у мужа роман на стороне, даже не подозревала. А тот боялся сказать правду целых 15 лет. Об этой связи знали все. И все молчали. А Цымбалюк-Романовская, по словам Власовой, сделала все, чтобы подчинить себе Джигарханяна – носила чай, помогала переодеваться в театре...

Татьяна Сергеевна вспомнила историю из совместной жизни с актером: "Он как-то сказал, что хотел бы помочь какой-нибудь проститутке начать новую жизнь, чтобы помочь ей вырваться из грязи. Я ничего не хочу сказать, может быть, она самая чистая девушка на свете, но почему-то он все время хочет всем помочь. И почему для этого нужно кого-то, я имею в виду себя, сбивать с ног..." 

Автор: Иван Губкин24 января 2017, 13:10

комментарии

Политика

Почему Меланья Трамп ненавидит мужа
Сценаристку уволили за твит о сыне Трампа
Меркель предсказала будущее после прихода Трампа
НАТО щелкнуло Порошенко по носу

Шоу-бизнес

Страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться
Помолвленная Нюша похвасталась кольцом с бриллиантом
Набравшую 15 кг Глюк'Ozу заподозрили в беременности
Страшное фото Грачевской

Проишествия

Подробности нападения на жену соратника Чубайса
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков
Ученики московский школы пробили однокласснику череп
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

Lifestyle

Малыш и Карлсон станут героями сериала
Полански не возглавит "Сезар" из-за дела об изнасиловании
Мединский объявил войну голливудским фильмам
Гай Ричи вновь удивит поклонников
Авто

Гонщица Багдасарян протаранила авто с беременной

Скандальная московская стритрейсерша оказалась замешана в крупном ДТП
Шоу-бизнес

Муж Бородиной с яйцами угодил в скандал

Возмутительная история, случившаяся в ресторане, обрастает подробностями
Шоу-бизнес

Башаров рассказал о страшной болезни

Актер, у которого недавно родился сын, дал откровенное интервью
Общество

Моника Левински вмешалась в травлю "аутиста" Трампа

Экс-стажерка Белого дома заступилась за сына президента США

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

"Пивная йога" покоряет мир
Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами
В Татарстане выбрали самую красивую девушку
Соблазнительные ведущие музыкальных каналов

Спорт

Боксер сборной России объяснил двойное убийство местью
Фуркад устроил демарш из-за "дела России"
Раненого Роналду поймали фотографы
Информатора нового допингового скандала назвали обиженным

Регионы

В Хабаровске бизнесмен сжег свою семью
Россияне начали покупать бензин по талонам
Полуголая должница на морозе покусала приставов (видео)
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru