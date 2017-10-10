Отказавшегося от Крыма Ефремова назвали предателем

Михаил Ефремов в интервью заявил о том, что не поедет в Крым. Эта реплика популярного актера произвела эффект разорвавшейся бомбы.

В эфире телеканала "Дождь" Михаил Ефремов на вопрос, как он поступит, если съемки будут вестись в Крыму, ответил, что не поедет туда, потому что не хочет получить запрет на въезд на Украину. "Откажусь. Я подожду все-таки, пока украинцы выдохнут или что-то еще", – приводит слова Ефремова "Ридус".

Реплика популярного актера не осталась без внимания журналиста Романа Головнева. Мужчина крайне агрессивно отреагировал на слова Ефремова. Головнев написал критический пост на своей официальной страничке в социальной сети Facebook, посвященный артисту. По мнению журналиста, это "предательство крымчан и русских людей, всеми силами добивавшихся свободы".

Издание цитирует пышущего праведным гневом Головнева: "Можно и вовсе пойти по проторенной Пашининым дорожке. Вступить Ефремову в ВСУ. И прямиком в Донбасс. А что? Там ведь бьют "террористов и сепаров". Так же донбассовцев называют дружки Ефремова. И тогда въезд точно никто не закроет. А может, даже дадут медаль героя Украины!"

В Сети также бурно обсуждают высказывание Михаила Ефремова. Причем мнения людей разделились: если одни поддержали Головнева, то другие встали на сторону Ефремова. Они расценили позицию актера не как предательство, а как человеческий выбор. А нашлись и те, кто выступил с критикой в адрес самого Романа Головнева. Ему посоветовали удалить разгромный пост и не судить других людей.

Отметим, что не только Михаил Ефремов отказался приезжать в Крым. Ранее аналогичное решение приняли его коллеги – Андрей Чернышов и Вячеслав Разбегаев. И дело вовсе не в политике. "Никакой политической подоплеки или нашего якобы нежелания выступать в Крыму из боязни, что нас не пустят на Украину, в этом нет. Это все отвратительные сплетни. Мы с удовольствием выступили бы перед крымчанами. Но…и не всегда удается организаторам гастролей сойтись в договоренности по финансам. Никакой другой причины нет", – объяснила актриса Мария Добржинская, которая работает вместе с Чернышовым и Разбегаевым в одном спектакле.