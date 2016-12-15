Джигарханяна хотят засудить из-за молодой жены

Работники театра Армена Джигарханяна подают в суд на знаменитого режиссера. По их словам, 36-летняя жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская позволяет себе незаконные действия по отношению к сотрудникам.

В частности, 58-летняя костюмер театра Маргарита Черес утверждает, что проработала в театре больше 20 лет, а в 2015 году ее уволили по статье "Невыполнение должностных обязанностей". "Якобы плохо работала – не предоставляла вовремя костюмы, не следила за ними, не стирала… Но это неправда", – цитирует Маргариту StarHit.

Женщина решила поговорить с самим Джигарханяном, нашла его в репетиционном зале, но тот не захотел ее слушать и лишь произнес "Выйди вон". Тогда бывшая костюмер подала заявление в суд за клевету, но проиграла дело. К счастью, нашлись коллеги, которые были готовы за нее вступиться.

"В этом году ко мне с покаянием обратился режиссер театра Дмитрий. Говорит: "На меня надавили, и я пошел против вас. Готов стать свидетелем, что вы не врете!" Вот в ближайшие месяцы собираемся обратиться в суд повторно… На этот раз за компенсацией", – высказалась Черес.





Другая сотрудница театра, актриса Дана Назарова, заявила, что ей отказали в оформлении оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Девушка проработала в театре восемь лет, но обещанных выплат так и не дождалась. "Вместо этого мне выдали трудовую книжку и выкинули на улицу с двухмесячным ребенком на руках". При этом директор театра, Виталина Цымбалюк-Романовская также отказалась общаться с Даной, заблокировала ее во всех соцсетях, перестала брать трубку и запретила охране пускать ее в театр.

Теперь Назарова тоже собирается подавать в суд. "Надеюсь, на восстановление справедливости и рассчитываю выиграть суд, чтобы не дать возможность Виталине свободно увольнять рожающих актрис". Сейчас ее дочери уже восемь месяцев.