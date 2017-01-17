Дочь Виторгана похожа на Собчак

Актер обнародовал уникальное видео. Поклонники считают, что он может гордиться.

Первый брак Максима Виторгана с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг продлился 12 лет, после чего они расстались, однако сумели сохранить дружеские отношения. От той жены у актера есть 20-летняя дочь Полина и 16-летний сын Даниил. Дочь стала актрисой, продолжив творческую династию. В 2013 году Полина Виторган поступила в ГИТИС и уже на первом курсе дебютировала на телеэкранах: сыграла небольшою роль в комедийном сериале "Дневник доктора Зайцевой".

Как считают поклонники, Полина удивительным образом похожа на нынешнюю, уже третью по счету, супругу Виторгана телеведущую Ксению Собчак. Особенно сходство заметно на коротком видеоролике, опубликованном Максимом на странице в социальной сети. "Полина Максимовна жжет (или как там они это называют?). Прям завидую тебе, никогда так не мог", – подписал видео с дочерью Виторган. "Почему-то здесь на Ксюшу похожа", "Почему девочка на Собчак похожа? Это розыгрыш", – изумляются подписчики в комментариях. Но они отмечают и талант девушки: "Гордись! Природа не всегда отдыхает".

Видео опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan) Янв 17 2017 в 4:16 PST

Полина, кстати, была одной из немногих, кто смог навестить нынешнюю жену Максима в клиническом госпитале "Лапино", где Собчак рожала в ноябре. Малыш появился на свет ростом 52 сантиметра и весом 3350 грамм. Его назвали, вопреки ожиданиям и прогнозам, Платоном. Но как ребенок выглядит – тайна, ибо пара тщательно его скрывает. Собчак не хочет превращать личную жизнь в публичное шоу. Поэтому дом в Подмосковье, где сегодня живут молодые родители, находится, как говорят, под круглосуточной вооруженной охраной, чтобы ни один папарацци не смог просунуть свою камеру.