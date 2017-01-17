Дочь Виторгана похожа на Собчак

Российская актриса о соседстве с Путиным Натали беременна Зверева закидали трусами и лифчиками Бузова обидела известную актрису Дом-2
Шоу-бизнес

Бузову в неглиже разнесли в щепки

Специалисты по вокалу разбили в пух и прах похабный наряд и пение Ольги
Шоу-бизнес

Дочь Пригожина показала своего главного мужчину

Девушка поделилась трогательным фото
партнеры
Вторник 17 января
Лента новостей
17:37
Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты
17:33
Красиво сделанные зубы больше не в моде
17:21
Автоледи восхитила выдержкой во время ЧП на трассе (видео)
17:02
В центре Москвы посетитель супермаркета избил охранника
16:47
Москва проигнорирует вердикт ЕСПЧ по закону Димы Яковлева
16:30
Охотник спас провалившихся под лед кабанов (видео)
16:29
Пьяный священник хотел сбежать с места ДТП
16:28
Запад гнобит Трампа за "русский компромат"
16:13
Лучшие роли Джима Керри
16:05
Патриарх Кирилл свалился с простудой
15:58
Пресс-конференция Путина и Додона. Online
15:52
Отец зашипел на Мару Багдасарян в суде
15:51
Участник ДТП со скорой бросился с ножом на врачей
15:47
Значение имени Людмила
15:19
Умер известный художник Сергей Куприянов
15:14
Мужчина вел Facebook жены в попытке скрыть ее убийство
15:12
Как правильно подготовиться к крещенскому купанию
15:01
Челябинская массажистка расчленила мужа после ссоры
15:01
Спящие под одеялом коты покорили Сеть
14:55
Google Maps нашел здание гестапо в Калининграде
14:50
Лавров осадил украинского журналиста
14:38
Где в России живут самые злостные должники
14:30
Кончаловский откровенно рассказал о личной жизни
14:28
В Сети зря поиздевались над Лукашенко
14:19
Депутаты объяснили улучшение качества работы Думы
14:12
Художник Павленский угрожал пострадавшей актрисе ножом
14:02
Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами
14:02
Скорым разрешат таранить машины после скандала с автохамкой
13:58
Украина потеряла миллиард из-за торговой войны с Россией
13:47
В Петербурге закрыли притон с путанами-иностранками
13:44
Коллекторы похитили дочь бизнесмена из-за чужих долгов
13:36
В Давосе открылся Всемирный экономический форум
13:27
Священника выгнали с работы после пьяного ДТП
13:24
Американцы выиграли у России суд по делу о "законе Димы Яковлева"
13:09
Самые безумные диеты XX века
13:06
Рынска разразилась бранью из-за отравления
13:05
Выживший Элвис Пресли появился на публике
13:05
При взрыве на мосту в Волгограде пострадал человек
12:57
Житель Вологодской области зарезал бездомную за мелочь
12:44
Знаменитости с усами
12:44
Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев
12:42
Нагиев очень тяжело пережил развод
12:38
Названа страна с самой популярной недвижимостью для иностранцев
12:17
Кремль о поломке самолета Путина
12:16
Песков: Русские предпочитают вкусные деликатесы
12:09
Мама Воробьева о предательстве: Бог все видит
12:06
Россияне рассказали о планах на 2017 год
12:01
В Москве ограбили королеву красоты
12:00
Бузова обидела известную актрису
11:55
Лавров рассказал о вербовке США дипломатов из России
11:50
США ставят Кличко президентом Украины
11:49
Астролог назвала опасные дни 2017 года
11:44
Сергея Зверева закидали трусами и лифчиками
11:44
Узбек признался в бойне в турецком клубе
11:32
Собчак упрекнула россиян в плохом вкусе
11:31
В Японии перевернулся грузовик с кислотой
11:26
Голый москвич чудом спасся от таксиста-насильника (видео)
11:26
Стас Михайлов: Трагедия живет в нашем доме
11:22
Известный хоккеист экстренно госпитализирован в Москве
11:17
Спасатели прекратили поиски Boeing MH370
11:02
Певица Натали: Да, я жду ребенка
10:59
Украина назвала войну с историей уходом от варварства
10:51
Изменившегося Агутина сравнили с Шварценеггером
10:46
Звезду Мариинки похоронят на Волковском кладбище
10:28
За машинистами метро проследят при помощи датчиков
10:23
Госдума сосредоточилась на качестве законопроектов
10:14
Порошенко придумал план возвращения Крыма
10:04
Российская актриса о соседстве с Путиным: У него сумасшедшая энергетика
09:47
Семилетняя британка покорила мир пародией на поп-звезду
09:46
"Единая Россия". Перемены
09:26
Какая погода ожидает россиян на Крещение
09:19
США устроили истерику из-за антироссийских заявлений Трампа
09:09
Юля Ковальчук объяснила свое появление на "Доме-2"
08:44
Родившая Арнтгольц вынуждена работать
08:43
Самолет Путина получил повреждения
08:37
Ле Пен: Крым никогда не был украинским
08:32
Что ждет зарплаты россиян
08:22
Тарасов высказался о Бузовой после развода
08:07
Из квартиры на северо-западе Москвы вынесли сейф с пятью миллионами
05:46
В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы
00:48
Бывший любовник Бузовой: Она ассоциируется с глупостью
21:55
Американцы разлюбили Трампа
21:40
Главы ДНР и ЛНР прибыли в Крым
21:29
Бастрыкин посмертно наградил Доктора Лизу
21:20
Автохамка на Lexus преградила дорогу пожарным в Петербурге
21:11
Командиру самолета А320 стало плохо в небе над Москвой
20:52
Депутатов хотят лишить пенсионных доплат
20:48
Москвич облил себя кислотой после ссоры с собутыльником
20:33
Мировой экономикой "рулит" восьмерка богачей
20:32
Создана новая вакцина от туберкулеза
20:12
В Москве неизвестные на иномарке похитили мужчину
20:08
Жириновский придумал "холодный душ" для автохамов
19:56
Ученые назвали самый депрессивный день в году
19:36
Елизавета II перенесла сильный приступ
19:19
В Москве женщина попала под колеса (видео)
19:02
Шутники КВН поссорили Москву и Баку
19:01
На северо-западе Москвы вспыхнул пожар
18:58
Мара Багдасарян обжаловала арест
18:54
У Воробьева случился эмоциональный взрыв
18:49
В Киеве предсказали распад НАТО

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Шоу-бизнес

Дочь Виторгана похожа на Собчак

Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Актер обнародовал уникальное видео. Поклонники считают, что он может гордиться.
прочитано 1952 раза

Первый брак Максима Виторгана с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг продлился 12 лет, после чего они расстались, однако сумели сохранить дружеские отношения. От той жены у актера есть 20-летняя дочь Полина и 16-летний сын Даниил. Дочь стала актрисой, продолжив творческую династию. В 2013 году Полина Виторган поступила в ГИТИС и уже на первом курсе дебютировала на телеэкранах: сыграла небольшою роль в комедийном сериале "Дневник доктора Зайцевой". 

ПО ТЕМЕ

Виторган заставляет Собчак плясать от боли (видео)

Сын Собчак находится под круглосуточной охраной

Безвкусно одетая Собчак похожа на бабушку

Собчак упрекнула россиян в плохом вкусе

 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Как считают поклонники, Полина удивительным образом похожа на нынешнюю, уже третью по счету, супругу Виторгана телеведущую Ксению Собчак. Особенно сходство заметно на коротком видеоролике, опубликованном Максимом на странице в социальной сети. "Полина Максимовна жжет (или как там они это называют?). Прям завидую тебе, никогда так не мог", – подписал видео с дочерью Виторган. "Почему-то здесь на Ксюшу похожа", "Почему девочка на Собчак похожа? Это розыгрыш", – изумляются подписчики в комментариях. Но они отмечают и талант девушки: "Гордись! Природа не всегда отдыхает". 

Полина, кстати, была одной из немногих, кто смог навестить нынешнюю жену Максима в клиническом госпитале "Лапино", где Собчак рожала в ноябре. Малыш появился на свет ростом 52 сантиметра и весом 3350 грамм. Его назвали, вопреки ожиданиям и прогнозам, Платоном. Но как ребенок выглядит – тайна, ибо пара тщательно его скрывает. Собчак не хочет превращать личную жизнь в публичное шоу. Поэтому дом в Подмосковье, где сегодня живут молодые родители, находится, как говорят, под круглосуточной вооруженной охраной, чтобы ни один папарацци не смог просунуть свою камеру.

Автор: Феликс Грозданов17 января 2017, 16:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак повернулась задом к журналистам

567

комментарии

Политика

Путин об обидчиках Трампа: Хуже проституток
Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае
Лавров осадил украинского журналиста
Запад гнобит Трампа за "русский компромат"

Шоу-бизнес

Бузову в неглиже разнесли в щепки
Дочь Пригожина показала своего главного мужчину
Дмитрий Хрусталев осознал свою ошибку
Дочь Виторгана похожа на Собчак (видео)

Проишествия

Узбек признался в бойне в турецком клубе
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
Принято нетипичное решение по крушению Ту-154
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве

Lifestyle

Лучшие роли Джима Керри
Кончаловский откровенно рассказал о личной жизни
Художник Павленский угрожал пострадавшей актрисе ножом
Выживший Элвис Пресли появился на публике
Шоу-бизнес

Больная раком певица после операции: Ад существует

Измученная нечеловеческой болью артистка показала фото из больницы
Шоу-бизнес

"Шалунишка" Юлия Началова переборщила с обнажением

Платья популярной певицы оказалось чрезвычайно декольтированным
Авто

Отец зашипел на Мару Багдасарян в суде

Бизнесмен пригрозил дочери ссылкой в другой город

Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев осознал свою ошибку

Известный телеведущий сделал официальное заявление

Гороскоп

Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года
У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей

Фоторепортажи

Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами
Знаменитости с усами
С Доктором Лизой прощались целыми семьями
Михаил Пореченков сильно изменился

Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Регионы

Коллекторы похитили дочь бизнесмена из-за чужих долгов
Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми
Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru