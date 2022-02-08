Работа у Михалковой, отречение от дочери и уголовное дело сына: как сейчас живет Людмила Максакова

Личная жизнь звезды театра и кино Людмилы Максаковой.

Актрисе Людмиле Максаковой 81 год. Несмотря на почтенный возраст, Людмила Васильевна все еще активно трудится. Скоро, например, стартует сериал "Номинация" Надежды Михалковой. В ленте наследницы известного режиссера Никиты Михалкова Людмила Максакова исполнила одну из главных ролей.

Недавно на выставке, приуроченной к годовщине смерти Василия Ланового, Людмила Максакова рассказала, почему решила стать актрисой. Как оказалось, будущая знаменитость подала документы в театральное училище имени Щукина после того, как увидела Ланового по телевизору. Людмила Васильевна была поражена красотой и талантом актера и моментально забыла о планах поступать на романо-германское отделение филфака МГУ.

После училища Максакова попала в труппу Театра имени Вахтангова. Мечта актрисы сбылась – она оказалась на одной сцене с Василием Лановым. "И потом так случилось, что мы тысячу раз сыграли "Принцессу Турандот", – рассказывала Людмила Васильевна. В Театре имени Вахтангова Максакова служит по сей день.

Первую роль в кино Людмила Максакова получила еще в пору студенчества. На четвертом курсе актриса дебютировала в картине "Жили-были старик со старухой" Григория Чухрая. Благодаря этой ленте Максакова попала на красную дорожку Каннского фестиваля. Популярной у зрителя артситка стала в конце 70-х, после выхода на экраны мюзикла "Летучая мышь" Яна Фрида. Долгое время Людмила Васильевна ассоциировалась исключительно с красавицей Розалиндой – коварной и прекрасной героиней. Сегодня в творческой копилке Людмилы Максаковой 67 киноработ.

Первой большой любовью Людмилы Максаковой был художник Лев Збарский. Актриса и живописец проживали в огромной мастерской без горячего водоснабжения, где постоянно принимали гостей. Максакова и Збарский обожали друг друга, но одной любви им оказалось недостаточно. Когда Людмила Васильевна родила избраннику сына Максима, под гнетом бытовых проблем ее отношения с возлюбленным потерпели крах.

Единственным официальным мужем Людмилы Максаковой был иностранный ученый и бизнесмен Петер Андреас Игенбергс. Актриса и предприниматель познакомились на вечеринке. Игенбергс сразу влюбился в Максакову, поэтому не стал медлить с предложением руки и сердца. Свадьба Людмилы и Петера в 1974 году наделала много шума в Москве. Артистка связала свою жизнь с гражданином Германии, что в то время приравнивалось практически к измене Родине. Этот союз сказался на карьере Людмилы Васильевны – киностудии перестали звать ее на пробы. В 1977 году актриса подарила мужу дочь – Марию Максакову-Игенбергс.

С супругом Людмила Максакова прожила более 40 лет. Несколько лет назад Петера Андреаса Игенбергса не стало.

Стоит сказать, что Людмиле Максаковой приписывали роман с композитором Микаэлом Таривердиевым. Знаменитости были парой три года. Отношения Максаковой и Таривердиева закончились после жуткого ДТП. Управляя автомобилем, Микаэл Леонович, нарушив правила дорожного движения, сбил подростка и попытался скрыться с места аварии. Максакова в тот момент находилась в салоне машины. Таривердиев все же вернулся к несчастному парнишке – им уже занимались медики. Юноша скончался через три дня после происшествия в больнице. Людмила Васильевна не смогла простить избраннику проявления трусости. Микаэла Леоновича осудили – он получил условный срок.

Сегодня Людмила Максакова продолжает выходить на сцену, а также преподает в Щукинском училище. С дочерью Марией, Людмила Васильевна не общается. Актриса отреклась от наследницы после замужества последней.

В 2015-м Мария Максакова стала женой депутата Дениса Вороненкова и вместе с ним сбежала на Украину. Людмила Васильевна этот союз наследницы не одобрила. Когда Вороненкова убили в 2017 году, Максакова-старшая заявила, дескать, изменнику Родины туда и дорога, однако спустя время пожалела об этих словах. Год назад Мария вернулась в Москву и захотела возобновить общение с родительницей. Людмила Васильевна отказалась встречаться с дочкой.

Сын Людмилы Максаковой, Максим, несколько лет назад попал в крупный скандал. Первенца актрисы обвинили в хищении бюджетных средств. Суд признал Максима Максакова и его коллегу виновными. Сын Людмилы Васильевны получил три года заключения, но был освобожден прямо из зала суда. Максаков в период следственных действий находился под домашним арестом, этот срок ему был засчитан.