Режиссер "Цыпленка жареного" об умершем сыне Иване Рудакове: Он будто сжатая пружина

На прошлой неделе Первый канал начал показ нового проекта "Цыпленок жареный". Режиссер гангстерской драмы – 66-летняя Елена Николаева. Одним из авторов сценария выступил супруг постановщицы – Алексей Рудаков. Роль полицейского Бухнера в многосерийной картине сыграл сын пары, актер Иван Рудаков.
За пару недель до премьеры наследник Елены и Алексея скончался. 43-летний Иван Рудаков умер в реанимации одной из столичных больниц 16 января от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. 20 января артиста проводили в последний путь.
В свежем интервью Елена Николаева рассказала, что изначально хотела, чтобы ее сын сыграл в "Цыпленке жареном" бывшего полицейского Бухнера. Этот персонаж, считает режиссер, – человек с породой и статью, личность закрытая, обладающая внутренней силой. У Ивана, считает Елена, было много общего с Бухнером.
Ее сын, считает постановщица, был очень ярок в доверенной ему роли. От природы темпераментный Иван Рудаков сдерживал свои эмоции в кадре. Только тяжелый взгляд, говорит Николаева, выдавал его истинную натуру.
"Он будто сжатая пружина", – рассуждает кинематографистка.
Иван, добавила Елена, с большим старанием готовился к появлению в "Цыпленке жареном". Актер изучал эпоху, в которой существует его персонаж, пропитывался ею. Роль Бухнера идет Ивану, уверена его мать.