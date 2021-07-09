Звезда сериала "Содержанки" об особенном сыне: Не разговаривает, но все понимает

52-летняя звезда сериала "Содержанки" четыре года назад развелась с женой. Владимир Мишуков и его избранница были в браке 23 года. Любимая подарила актеру четверых наследников.
У младшего из детей Мишукова, Платона, синдром Дауна и аутизм. Владимир не скрывает, что очень переживал, когда узнал о диагнозах сына. Со временем звезда сериала "Содержанки" смирилась с вердиктом врачей и поняла, что особенный ребенок – это дар.
"Я счастлив", – отмечает Мишуков, говоря о сыне. Артист знает, что у многих его слова могут вызвать недоумение.
Платон, отмечает Владимир, не разговаривает, но все понимает. Ребенку звезды "Содержанок" требуется реабилитация и круглосуточный присмотр. Мальчику трудно адаптироваться в обществе.
Общаясь с актрисой Агатой Муцениеце, Владимир Мишуков признался, что его любовь к сыну не убывает. На протяжении всей жизни мальчика артист показывает ему свою привязанность, совершая определенные действия.
Ранее в интервью Мишуков рассказывал, что, несмотря на развод, он много времени проводит с детьми. Артист прикладывает массу усилий, чтобы каждый из его отпрысков получил от него достаточно внимания. Звезда "Содержанок" смогла сохранить теплые отношения с экс-женой. У Владимира и его бывшей супруги не получилось отстраниться друг от друга.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Какое имя красивее?
ЗАСРАНАТА ИСПОГАНИЛА ФОРУМ.