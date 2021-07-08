90-летний Иван Краско склонил голову на могиле сына: Прохладненько тебе тут...

С момента кончины звезды сериалов "Диверсант", "Гибель Империи" Андрея Краско прошло 15 лет. Актер ушел из жизни в возрасте 48 лет.
На днях отец знаменитости, не менее известный актер Иван Иванович Краско, почтил память сына. 90-летний артист с близкими друзьями и журналистами посетил могилу Андрея на Комаровском поселковом кладбище под Санкт-Петербургом.
В Сети появились душещипательные кадры, на которых Иван Иванович, стоя у надгробия, обращается к сыну. "Прохладненько тебе тут..." – склонив голову отмечает артист.
Краско-старший не скрывает, что очень скучает по наследнику. Иван Иванович часто пересматривает фильмы, в которых играл его ребенок. 90-летнему артисту тяжело осознавать, что Андрея больше нет на этом свете.
Экс-супруга Ивана Краско, Наталья Шевель, однажды рассказывала в интервью, что пожилой артист любит вспоминать, каким замечательным мальчуганом был Андрей. Отец и сын Краско были близки, много обсуждали работу. По словам Натальи, Иван Иванович считает себя в некоторой степени виновным в том, что случилось с его отпрыском.
Как писали "Дни.ру", Андрей Краско умер 4 июля 2004 года. У актера случился сердечный приступ. Отметим, что здоровье звезды кино и сериалов было подорвано годами употребления алкоголя.
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