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Сериалы
90-летний Иван Краско склонил голову на могиле сына: Прохладненько тебе тут...

90-летний Иван Краско склонил голову на могиле сына: Прохладненько тебе тут...

90-летний Иван Краско не может смириться с трагедией.
прочитано 336 раз

С момента кончины звезды сериалов "Диверсант", "Гибель Империи" Андрея Краско прошло 15 лет. Актер ушел из жизни в возрасте 48 лет.

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 Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

На днях отец знаменитости, не менее известный актер Иван Иванович Краско, почтил память сына. 90-летний артист с близкими друзьями и журналистами посетил могилу Андрея на Комаровском поселковом кладбище под Санкт-Петербургом.

В Сети появились душещипательные кадры, на которых Иван Иванович, стоя у надгробия, обращается к сыну. "Прохладненько тебе тут..." – склонив голову отмечает артист.

Краско-старший не скрывает, что очень скучает по наследнику. Иван Иванович часто пересматривает фильмы, в которых играл его ребенок. 90-летнему артисту тяжело осознавать, что Андрея больше нет на этом свете.

Экс-супруга Ивана Краско, Наталья Шевель, однажды рассказывала в интервью, что пожилой артист любит вспоминать, каким замечательным мальчуганом был Андрей. Отец и сын Краско были близки, много обсуждали работу. По словам Натальи, Иван Иванович считает себя в некоторой степени виновным в том, что случилось с его отпрыском.

Как писали "Дни.ру", Андрей Краско умер 4 июля 2004 года. У актера случился сердечный приступ. Отметим, что здоровье звезды кино и сериалов было подорвано годами употребления алкоголя.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 12:46 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

комментарии

Ответить:

595959
Пожаловаться Ответить
очень жалко,что такие артисты ,как Андрей Краско уходят,
афтор,только не 15 ,а уже 17 лет с 2004 года прошло..
1

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