Невеста Краско купила на его деньги новое ложе для утех с молодым любовником

34-летний Максим Постников бьет тревогу из-за того, что его возлюбленная Наталья Смыкова ушла к 90-летнему актеру Ивану Краско.

Недавно в Сети заговорили о том, что Иван Краско якобы снова может жениться на петербурженке Наталье Смыковой, которая ухаживает за ним в последнее время.

Но как выяснилось, у Натальи есть давний ухажер, 34-летний Максим Постников. Он обратился в СМИ, чтобы они помогли ему разобраться со скандальной любовной драмой. Мужчина не понимает, почему его возлюбленная обхаживает престарелого артиста, ведь у них все было хорошо.

Сама Наталья Смыкова открыьто говорила молодому любовнику, чтобы тот ушел с работы, так как в деньгах они могут больше не нуждаться. Женщина даже прикупила новое ложе для любовных утех на денежки, заработанные у Ивана Краско.

Тем временем Постников пытается понять, что происходит в его отношениях с помощницей Ивана Краско, и кому на самом деле принадлежит сердце женщины. Ведь официально Наталья с ним не расставалась, и у них даже был секс в мае.

"Мы с ней не расставались: регулярно встречаемся. Просто я прочитал в прессе ахинею про ее свадьбу с 90-летним актером. Какая свадьба у них с Краско, если свадьба планировалась у нас с ней после Нового года?!" – недоумевает Постников.

Мужчина хотел лично поговорить с Иваном Краско и даже приехал в театр на представление, но так и не решился подойти к уважаемому человеку.