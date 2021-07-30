Парализованная мать звезды "Марша Турецкого" больше недели пролежала с телом сына

Всплыли жуткие детали кончины артиста Максима Михалина. 46-летний актер сериала "Марш Турецкого" был найден мертвым в собственном доме.

Накануне в правоохранительные органы обратилась москвичка Светлана Ивановна. Пожилая женщина рассказала, что не может дозвониться до Максима Михалина и его матери. Пенсионерка приезжала к квартире семейства, но на стук и звонки никто не открыл.

Правоохранители вскрыли дверь в жилище Михалина. Внутри полицейские нашли умершего актера. В соседней комнате обнаружили мать Максима, 69-летнюю Любовь Михалину.

Несколько лет назад Михалина перенесла два инсульта. Женщина парализована. Любовь больше недели пролежала с телом сына в одной квартире. Она была не в состоянии обратиться за помощью.

Михалина, когда ее нашли, была близка к смерти. Ее доставили в больницу. Сейчас мать артиста в реанимации.

Журналисты выяснили, что Максим Михалин уволился с работы, когда его родительница слегла. Актер очень переживал из-за того, что был вынужден уйти из театра Армена Джигарханяна. Звезда сериала "Марш Турецкого" почти не отходила от парализованной женщины. На фоне стресса Михалин начал выпивать. Знакомые семьи считают, что именно пристрастие к алкоголю свело актера в могилу.