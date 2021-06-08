Плевал в лицо и наносил удары: возлюбленная обвинила известного актера в жестоком избиении

Популярный актер Глеб Калюжный распустил руки.

Звезду сериалов "Территория" и "Вампиры средней полосы" обвинили в избиении. По словам визажиста Юлии Цветковой, актер Глеб Калюжный поднял на нее руку.

Юлия и Глеб встречаются с конца лета 2020 года. Через два месяца после начала романа влюбленные начали конфликтовать. В октябре между Цветковой и Калюжным произошла первая большая ссора. Актер не был настроен на конструктивный диалог и "постлал" избранницу.

Со временем отношения все больше расстраивались. Глеб, по словам Юлии, сыпал обвинениями, сомневаясь в искренности ее чувств к нему. В пылу гнева Калюжный, по словам девушки, бил себя по лицу.

Однажды, во время очередной ссоры, звезда сериала "Вампиры средней полосы" позволила себе рукоприкладство. Артист плюнул в лицо Цветковой, дал ей несколько пощечин. С тех пор агрессия Калюжного только нарастала. Позднее, во время драки с Глебом, Юлия получила сильный удар по голове и из-за травмы почти оглохла на одно ухо. Потасовка произошла в номере отеля. Артист выкидывал вещи избранницы в коридор, затем, когда она попыталась остановить его, завалил зазнобу на кровать, зажал ей рот и нанес несколько ударов по щекам.

В качестве доказательства Юлия Цветкова опубликовала личном микроблоге несколько снимков. Девушка запечатлела синяки на своем теле и поврежденную дверь. Избранница 22-летней звезды сериалов отметила, что уже обратилась с заявлением в полицию.