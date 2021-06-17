Свели в могилу: на Сергея Жигунова обрушились тяжкие обвинения

Сергей Жигунов конфликтовал с живописцем Сергеем Заграевским.

90-летний актер Иван Краско считает, что предательство актера и продюсера Сергея Жигунова больно ударило по художнику и телеэксперту Сергею Заграевскому. Дескать, заявление звезды сериала "Моя прекрасная няня" негативно сказалось на здоровье живописца – это довольно тяжкие обвинения.

Заграевский скончался в июле 2020 года от остановки сердца. У 55-летнего телеэксперта остались мама, жена и шестеро детей. По словам Ивана Ивановича, Сергей страдал врожденным пороком сердца, ему требовалось хирургическое вмешательство. Из-за работы и семейных забот живописец постоянно откладывал операцию, потом в планы мужчины вмешалась пандемия.

Краско вспомнил последнюю беседу с Заграевским. Актер и художник встретились за кулисами шоу "Пусть говорят". "Мы говорили о Сергее Жигунове, о дружбе и предательстве", – поведал 90-летний артист.

Живописец был очень обижен на звезду "Моей прекрасной няни", говорит Краско. Заграевский не мог понять, как Жигунов так легко отрекся от их 20-летней дружбы. Все эти годы артист и художник были соседями по поселку.

Сергей Жигунов публично назвал телеэксперта лгуном и недвусмысленно намекнул на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Отец шестерых детей близко к сердцу принял обвинения актера. "Ну какой же я гей", – сокрушался Сергей Заграевский. По словам Ивана Краско, эта ситуация покосила живописца. Переживания, возможно, свели его в могилу.

Как писали "Дни.ру", Сергей Заграевский попал в немилость к Сергею Жигунову после того, как высказался о личной жизни последнего. Живописец прокомментировал роман актера с коллегой по цеху Анастасией Заворотнюк.