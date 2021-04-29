Вел себя странно: актера российских сериалов задержали с наркотиками

Лаптева остановил патруль в столице на днях. Актер был недалеко от своего дома. Поведение Андрея Лаптева показалось полицейским подозрительным.
Стражи порядка попросили актера вывернуть карманы. У Лаптева обнаружился странный сверток с белым порошком. Вещество у Андрея изъяли и отправили на экспертизу. Выяснилось, что артист сериалов и кино носил при себе наркотики – чуть менее двух граммов.
Артиста кино и сериалов поместили под стражу. Открыто уголовное дело. Судьбу Лаптева решит суд, вероятно, его ждет серьезный срок.
Отметим, что 2009 году Андрей Лаптев привлекался к ответственности за разбой. Знаменитость получила судимость. Проблемы с законом поставили крест на карьере артиста. Андрея больше не зовут в кино и театр. Чем занимался Лаптев последние 12 лет – неизвестно. Напомним, актер снимался в сериалах "Закон и порядок", "Безмолвный свидетель".
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