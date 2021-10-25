"Закопают в яме, никто не найдет": любимицу Табакова избили в отеле "для простых людей"

Знаменитость поругалась с владельцем заведения.

Любимая ученица Олега Табакова Елена Антоненко обратилась в полицию. 63-летняя актриса сериала "Сопрано" заявила об избиении. По словам знаменитости, она пострадала от рук владельца отеля в Сочи.

В микрорайон Лазаревское актриса и ее муж приехали, чтобы помочь родственнице оформить документы на приобретенную недвижимость. Еще в Москве Антоненко забронировала номер в гостинице. Уже на месте Елена обнаружила, что условия в отеле не соответствуют обещаниям на сайте. Артистка сообщила хозяину гостевого дома по имени Ян, что останется в номере на ночь, а утром будет искать другую гостиницу.

По словам Антоненко, владелец заведения вышел из себя. Мужчина принялся выгонять недовольных клиентов, начал распускать руки. Как утверждает Елена, Ян схватил ее за горло, нанес удар в ухо и по спине. Более того, хозяин отеля угрожал расправой. "Вас закопают в яме, и никто не найдет", – кричал мужчина актрисе и ее мужу, отмечая, что на Кавказе свой порядок.

Елена Антоненко написала заявление в правоохранительные органы. Позднее медики диагностировали у ученицы Олега Табакова гематомы и сотрясение мозга.

Хозяин гостиницы, Ян Полынцов, обвинения актрисы отрицает. Мужчина подтвердил, что Елена Антоненко действительно бронировала номер в его заведении. Владелец отеля подчеркнул, что условия в его гостевом доме соответствуют двум звездам. Дескать, это отель "для простых людей". Полынцов подчеркнул, что сутки в его гостинице стоят всего 499 рублей. За эту цену клиенты получают чистый номер со свежим постельным бельем, двумя полотенцами, светом, горячей водой и канализацией.

Елена Антоненко, как заметил, Ян Полынцов, просила принести в номер стол, зеркало и еще один комплект полотенец. Удовлетворить требования клиентки персонал отеля не мог, так как этих предметов просто-напросто не было.

Хозяин гостевого дома добавил, что имеет записи с камер видеонаблюдения, которые доказывают его невиновность. "Пальцем не тронул и не угрожал ей", – сказал Ян Полынцов. Мужчина добавил, что уже передал видео стражам порядка.