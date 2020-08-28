Близкий мужчина Дарьи Мороз стал режиссером нового сезона "Содержанок"

Известный режиссер Юрий Мороз будет работать над новой частью популярного проекта видеосервиса START "Содержанки". В картине снимется дочь кинематографиста, актриса Дарья Мороз.

Новостей о продолжении сериала "Содержанки" поклонники ждали более полугода. Как призналась актриса Дарья Мороз, ее постоянно спрашивали о судьбе третьего сезона теленовеллы. Наконец артистка может обрадовать фанатов – продолжению истории быть.

Режиссером третьего сезона сериала "Содержанки" станет Юрий Мороз. Он известен работами "Точка" и "Братья Карамазовы".

Дарья Мороз полагает, что третья часть картины будет не такой как предыдущие. В новых эпизодах, по мнению актрисы, будет "мужская доминанта". Лента будет насыщена событиями, с персонажами картины случатся большие перемены.

Тем не менее, общую концепцию теленовеллы создатели планируют сохранить. Юрий Мороз отметил, что с появлением нового режиссера поменяется угол зрения на материал, что в порядке вещей. Между тем, как уверил кинематографист, зрители получат именно то, что знали и любили.

Напомним, премьера сериала "Содержанки" состоялась в марте 2019 года. Первый сезон картины снимал Константин Богомолов. Вторую часть ленты доверили Дарье Жук.