Близкий мужчина Дарьи Мороз стал режиссером нового сезона "Содержанок"

Новостей о продолжении сериала "Содержанки" поклонники ждали более полугода. Как призналась актриса Дарья Мороз, ее постоянно спрашивали о судьбе третьего сезона теленовеллы. Наконец артистка может обрадовать фанатов – продолжению истории быть.
Режиссером третьего сезона сериала "Содержанки" станет Юрий Мороз. Он известен работами "Точка" и "Братья Карамазовы".
Дарья Мороз полагает, что третья часть картины будет не такой как предыдущие. В новых эпизодах, по мнению актрисы, будет "мужская доминанта". Лента будет насыщена событиями, с персонажами картины случатся большие перемены.
Тем не менее, общую концепцию теленовеллы создатели планируют сохранить. Юрий Мороз отметил, что с появлением нового режиссера поменяется угол зрения на материал, что в порядке вещей. Между тем, как уверил кинематографист, зрители получат именно то, что знали и любили.
Напомним, премьера сериала "Содержанки" состоялась в марте 2019 года. Первый сезон картины снимал Константин Богомолов. Вторую часть ленты доверили Дарье Жук.
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