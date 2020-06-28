Актриса Мария Иващенко из сериала "Молодежка" вышла замуж

Звезда сериала "Молодежка" вышла замуж. 28-летняя актриса Мария Иващенко похвасталась кадрами с бракосочетания.

Торжественное мероприятие состоялось 26 июня. Знаменитость и ее возлюбленный, Станислав Раскачаев, расписались в Хамовническом ЗАГСе Москвы.

Мария Иващенко из сериала "Молодежка" призналась, что карантин стал отличной проверкой чувств. "Теперь мы – семья!" – заявила актриса в соцсетях. Также звезда теленовеллы опубликовала фото, на котором она и ее избранник демонстрируют обручальные кольца на безымянных пальцах.

После этого в аккаунте Иващенко появился еще один свадебный кадр. По словам знаменитости, он сделан профессиональным фотографом. На фото Мария прячется за спиной у новоиспеченного супруга. Актриса нежно обнимает избранника за плечи.

Подписчики искренне порадовались за влюбленных. Мария Иващенко получила много теплых поздравлений.

"Пусть брак будет для вас свещенным! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Афигеть Робятки!!!! Вот это новости! Я вас поздравляю от всей души! Держитесь крепче, неситесь шибче, верьте бескрайне, дерзайте вместе)) жаркие объятия!❤️", "Поздравляю вас, вы не только замечательная пара, а теперь уже и счастливая семья. От души желаю неугасаемых и нежных чувств, постоянного блага и радости в вашем доме, взаимной поддержки и понимания во всем! Совет да любовь.💕", – писали поклонники звезды.

Напомним, Мария Иващенко известна не только ролью Алины Морозовой в сериале "Молодежка". Актриса принимала участие в озвучивании фильмов о Гарри Поттере. Голосом девушки говорит героиня Полумну Лавгуд. Кроме того, Мария играла в мюзиклах: "Mamma Mia!", "Обыкновенное чудо", "Алые паруса".