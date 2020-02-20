Толстая и неухоженная: звезда "Спасателей Малибу" лишилась красоты из-за алкоголя и наркотиков

Ясмин Блит добилась широкого успеха после роли Кэролайн Холден в сериале "Спасатели Малибу". Она и ее коллега по съемочной площадке Памела Андерсон не раз появлялись в списках самых сексуальных женщин планеты с 1996 по 2003 год.
Блит была в шаге от того, чтобы сделать блистательную карьеру в Голливуде, однако пристрастие к алкоголю и наркотикам спутало ей все карты.
Артистка часто становилась героиней скандальных хроник. За хранение и употребление запрещенных веществ она была приговорена двум годам испытательного срока и ста часам общественных работ. Продюсеры и режиссеры отказывались работать с Ясмин.
Последние 17 лет звезда сериала "Спасатели Малибу" ведет затворнический образ жизни. Недавно папарацци удалось сфотографировать Ясмин Блит во время прогулки с собакой. Снимки повергли поклонников артистки в шок.
Знаменитость трудно узнать, она сильно располнела. Сложно поверить, что неухоженная женщина на снимках, была секс-символом 90-х.
Добавим, что с наркотиками Ясмин Блит завязала сразу после ареста. Звезда сериала "Спасатели Малибу" прошла курс реабилитации и вышла замуж. Супругом актрисы стал владелец стрип-клуба Пола Серрито. Артистка не скрывает, что до конца не избавилась от психологической зависимости от веществ. Борьба с искушением стала частью жизни Блит, сообщает Daily Mail.
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