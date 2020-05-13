Комедийные сериалы на все времена: что смотреть на ТВ прямо сейчас

В условиях внезапного похолодания и продолжающейся самоизоляции самое время – включить телевизор и поднять себе настроение за просмотром отличных комедий! Мы составили подборку качественных ситкомов, актуальных в любое время и в любой ситуации.

"Друзья"

Сериал, на котором выросло не одно поколение – легендарный ситком о жизни шести лучших друзей из Нью-Йорка. За 10 лет существования он завоевал награды самых престижных кинопремий ("Эмми", "Золотой Глобус" и "Премия Гильдии актеров") и даже получил фестиваль в свою честь. Героям сериала предстоит многое пережить вместе – победы и неудачи, новые романы и тяжелые расставания. С любой, даже самой сложной ситуацией, им помогает справиться их дружба, чувство юмора и вечный оптимизм. Шоу заряжает позитивным настроением и учит проще относиться к жизни – то, что нужно в нынешних условиях!

Где посмотреть: телеканал Paramount Comedy, с понедельника по субботу, в 16:00 и 20:10 по московскому времени. Специальные марафоны 16 и 30 мая с 16:00.

"Как я встретил вашу маму"

Сериал, удостоенный шести премий "Эмми" в категориях "Лучший комедийный сериал" и "Лучший актерский состав комедийного сериала". Повествование в нем ведется от лица главного героя – Тэда, безнадежного романтика и простого парня из Нью-Йорка. В течение 9 сезонов он рассказывает своим детям "короткую историю" о том, как познакомился со своей будущей женой. Это добрый сериал-воспоминание с колоритными героями, комичными ситуациями и душевными историями о поисках настоящей любви.

Где посмотреть: телеканал Fox, по будням в 08:20 по московскому времени.

"Клиника"

Остроумный и жизненный ситком про трудовые будни сотрудников больницы. Это история о взрослении, дружбе, отношениях, поисках себя и смысла жизни. В центре сюжета – молодые врачи Джей Ди и его лучший друг Кристофер Терк, которые недавно окончили обучение по профессии и присоединились к команде клиники "Святое сердце". Теперь героям предстоит погружение во взрослую жизнь и первые шаги по карьерной лестнице. "Клиника" была неоднократно номинирована на премию "Эмми" и стала первым ситкомом, создатели которого отказались от закадрового смеха и сделали ставку на юмор, понятный разным категориям зрителей. При этом была качественно проработана драматическая составляющая сюжета, которая учит зрителей верить в лучшее и следовать за своей мечтой.

Где посмотреть: телеканал Paramount Comedy, по будням и воскресеньям в 21:00 по московскому времени. Специальный марафон по субботам с 13:55.

"Офис"

Для тех, кто скучает по офису, планеркам, кофебрейкам и, конечно же, своим коллегам! Погрузиться в офисную атмосферу и от души над ней посмеяться предлагают создатели сериала, вобравшего в себя все стереотипы об офисной жизни. В нем нет ни одного адекватного сотрудника, а чудаковатый босс не устает удивлять разнообразием своих абсурдных идей и тщетными попытками сблизиться с коллективом. Сериал был удостоен премий "Золотой глобус" и "Эмми" за сатирический взгляд на тяжелые будни офисного планктона, близкий и понятный каждому.

Где посмотреть: телеканал ТНТ4, по будням в 00:00 по московскому времени.

"Теория Большого взрыва"

Культовый ситком о четырех ученых-физиках, которые пытаются социализироваться и построить личную жизнь. Каждый эпизод описывает обычный день героев, которые строят научные гипотезы, обсуждают любимые комиксы, играют в настольные игры, а также стараются общаться с обычными людьми. Сериал пропитан качественными отсылками к современной поп-культуре и остроумным юмором на злобу дня. Возможно, именно поэтому его так любят: "Теория Большого взрыва" – неоднократный победитель премий "Жорж", "Эмми" и "Золотой Глобус".

Где посмотреть: телеканал Paramount Comedy, с понедельника по субботу, в 19:00 по московскому времени. Специальный марафон 16 мая с 19:00 и 23 мая с 16:00.