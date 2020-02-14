Зудина осталась без миллионов Табакова

Скоро будет два года, как не стало легендарного артиста и педагога Олега Табакова. В беседе с Аллой Довлатовой его вдова, актриса Марина Зудина, призналась, что до сих пор продолжается расследование аферы с миллионами ее мужа, которые он когда-то положил в банк.
Напомним, что несколько лет назад Олег Табаков и Марина Зудина пришли в банк, чтобы сделать перевод денежных средств на другой счет. Но оказалось, что без их ведома уже был сделан перевод в другое коммерческое учреждение. Руководство банка обвинили в растрате. Разразился скандал, в результате которого всей стране стало известно, что Олег Табаков доверил одному банку 677 миллионов рублей. Что интересно, директора филиала артисты знали 15 лет и полностью ему доверяли.
Марина Зудина высказала мнение о том, что эта история сократила жизнь ее мужа на несколько лет. В интервью артистка заявила, что их с супругом обманул директор банка. "Она перевела наши деньги туда, где работал ее муж. И он получил какой-то процент от этой сделки", – пояснила актриса. Она также посетовала: "Я считаю, что мы живем в государстве, где процветает колоссальная коррупция".
Подробно распространяться на эту щекотливую тему Марина Зудина не стала. Но дала понять, что надеется на хороший конец, хоть и не сильно в него верит. "Все проплачено. Вопрос теперь только один. Позволят или не позволят. Это на уровне госструктур все решается", – заинтриговала ведущую 54-летняя артистка.
Вдова Олега Табакова призналась, что готова ждать столько, сколько надо, потому что терпеливая в по характеру. "Я все равно верю в человеческую мудрость и справедливость. Надеюсь, что ситуация разрешится", – заключила она.
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