Звезда американских сериалов скончалась от рака

Келли Накахара известна в России как актриса сериалов "Сабрина – маленькая ведьма" и "МЭШ". Знаменитость ушла из жизни в своем доме в Калифорнии. Последние несколько часов артистку окружали родные и друзья.
О трагедии журналистам сообщил сын Келли Накахара. Причиной смерти стал рак, сообщает Associated Press.
Келли Накахара родилась на Гавайях в 1950 году. Чтобы сделать кинокарьеру, она переехала в Сан-Франциско, а позже в Лос-Анджелес. В 1973 году Келли успешно прошла кастинг на роль медсестры в сериале "МЭШ". Актриса появлялась во всех 167 эпизодах комедийной многосерийной картины.
Также Келли Накахара снималась в лентах "Сабрина – маленькая ведьма", "Полиция Нью-Йорка" и "Проблемы роста". Артистку можно увидеть в фильмах "Доктор Дулиттл", "Разгадка", "Вдребезги" и других.
Добавим, что в начале февраля стало известно о кончине одного из создателей сериала "МЭШ" Джина Рейнольдса. Звезда Голливуда умерла в возрасте 96 лет. Рейнольдс известен как актер, режиссер, сценарист и продюсер.
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