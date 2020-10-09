Один отец: что сблизило Гришаеву и Догилеву

Российский комедийный ситком увидел свет в 2005 году. Татьяна Догилева и Нонна Гришаева играли лучших подруг. С тех пор знаменитости не теряют связь.
"У нас один духовный отец", – сказала Гришаева в свежем интервью. Актриса не перестает благодарить подругу, за то, что та познакомила ее с духовником Дмитрием. Священнослужитель играет важную роль в жизни актрисы.
Также Нонна Гришаева поведала, что в последнее время съемкам в фильмах предпочитает работу в театре. По словам актрисы, со сцены можно обмениваться энергией со зрителем, в кино же подобного не бывает.
Сейчас артистка репетирует в театре Вахтангова. Знаменитость играет в постановке "Соломенная шляпка", передает Пятый канал. Также Нонна Гришаева задействована в нескольких полнометражных проектах, руководит Московским областным ТЮЗом, занимается со студентами в ГИТИСе.
В плотном рабочем графике успевает Нонна Гришаева следить за фигурой. Каждое утро актриса делает дыхательную гимнастику, занимается йогой. Чтобы сэкономить время, актриса наносит макияж в машине по пути на работу. У знаменитости есть личный водитель. Когда Нонна Гришаева чувствует, что окончательно выбилась из сил, она едет к морю.
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