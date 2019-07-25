Выставка работ молодых художников пройдет во Владимире

"Природа Бинарности" – под таким общим названием откроется выставка работ отечественных художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских "АРТ-Мастерская XXI". В экспозиции будут представлены работы молодых многообещающих авторов из разных уголков нашей страны, их наставников и признанных мэтров современного искусства.
В основе проекта – работа пяти творческих мастерских: "Правда и Ложь" (рук. Е. Семенов); "Свобода и Вседозволенность" (рук. Д. Бабаян); "За и Против" (рук. Н. Палажченко); "Созидание и Разрушение" (рук. А. Жерноклюев) и "Самость и Безликость" (рук. А. Артамонов).
"Мы надеемся, что выставка вызовет живой интерес не только представителей творческих профессий, но и серьезных коллекционеров, интересующихся современным изобразительным искусством, а также бизнесменов, – рассказал Президент ТСХ России, заслуженный художник РФ К.В.Худяков. – У работ, созданных молодыми художниками под руководством признанных мастеров и прошедших конкурсный отбор, на наш взгляд, есть неплохой инвестиционный потенциал. Открытые нами художники в будущем будут представлять современное российское изобразительное искусство, в том числе и на международной арене".
Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого Союза художников России при финансовой поддержке Министерства Культуры. Он дал уникальную возможность молодым талантливым художникам из различных регионов Российской Федерации попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.
Для участия в проекте кураторы отобрали авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. Под руководством опытных наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы. Далее по итогам конкурсного отбора экспертами были отобраны произведения, которые и будут представлены публике во Владимире.
До конца года "Природа бинарности" будет показана еще в четырех городах России: Калининграде, Тольятти, Ставрополе и Москве. На выставочных площадках в рамках проекта пройдут круглые столы и лекции.
Кураторы проекта были отобраны из числа членов ТСХР, обладающих большим успешным опытом кураторских проектов различного масштаба в государственных музеях и частных галереях:
· "Правда и Ложь" – российский художник-концептуалист, теоретик искусства, почетный академик Российской академии художеств, номинант Премии Кандинского, лауреат премии имени К.С. Петрова-Водкина в сфере современного изобразительного искусства Е. Семенов;
· "Свобода и Вседозволенность" – почетный член Российской академии художеств, председатель секции "Абстрактное искусство" и вице-президент Творческого союза художников России Д. Бабаян (Давид Ру);
· "За и Против" – один из инициаторов создания центра современного искусства "Винзавод" и Пермского музея современного искусства, руководитель факультета "Арт-менеджмент и галерейный бизнес" в бизнес-школе RMA, куратор и продюсер форума "Коллекции России" и масштабного цикла выставок "Прощание с вечной молодостью", посвященного новому поколению в российском современном искусстве Н. Палажченко;
· "Созидание и Разрушение" – российский художник, теоретик искусства, лауреат премии Российской академии художеств имени И. Репина А.Жерноклюев
· "Самость и Безликость" – Почетный член Российской академии художеств, руководитель студии "Графком Казанский" А. Артамонов.