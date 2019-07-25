Выставка работ молодых художников пройдет во Владимире

6 августа в Выставочном комплексе города Владимира откроется выставка работ молодых российских художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских "АРТ-Мастерская XXI". Посетители смогут ознакомиться с работами, выполненными в самых разных жанрах изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и цифровое искусство. Ранее выставка с большим успехом прошла в Санкт-Петербурге.

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