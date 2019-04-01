Таркан возвращается в Россию

Известный в родной Турции как Принц поп-музыки, Таркан после долгого перерыва встретится со своими поклонниками в России. Концерты в Казани и Москве пройдут в рамках мирового тура в поддержку нового, десятого альбома певца. Столица будет принимать артиста 14 мая в Крокус Сити Холле.



Альбом "10", ознаменовавший возвращение Таркана к танцевальной поп-музыке с восточными мотивами, быстро завоевал популярность в Европе. Песни нового альбома быстро вошли в национальные чарты таких стран, как Англия, Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Болгария, а также Кыргызстан и Катар. В Бахрейне, Азербайджане и Узбекистане "10" стал поп-альбомом №1. Помимо новых песен, на концерте также прозвучат полюбившиеся всем хиты.

Таркан – известный турецкий певец, автор-исполнитель и успешный продюсер. На его счету несколько платиновых альбомов, распроданных общим тиражом более 25 млн. копий. Таркан – единственный артист, сумевший стать известным в Европе, не спев ни одной песни на английском языке. Музыкальный портал "Rhapsody" признал Таркана одним из ключевых артистов в истории европейской поп-музыки с его песней "Şımarık". Кроме того, он остается единственным музыкальным исполнителем из Турции, получившим всемирно известную премию The World Music Awards. Таркан занимается продюсированием и является владельцем музыкальной компании HITT Music, созданной им в 1997 году. За огромное влияние на Турцию своими шоу Таркана часто сравнивают с Элвисом Пресли и его влиянием на США в 1957 году. Таркан знаменит и тем, что его хиты, исполненные исключительно на турецком языке, покоряют вершины мировых хит-парадов уже 12 лет. Его синглы занимают первые места в чартах iTunes и стриминговых сервисах по всему миру, что убедительно доказывает популярность и актуальность артиста.

Концерты состоятся при поддержке Посольства Турции в Москве в рамках года Турции в России. Мероприятия станут укрепляющим мостом между двумя странами в сферах культуры и искусства, а также внесут свой вклад в развитие дальнейших отношений.