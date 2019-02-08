Фестиваль еды "Вкусно!": кулинарное путешествие по странам мира

23 февраля
фестиваль еды "Вкусно!" вновь
распахнет свои двери для всех, кто хочет весело провести праздничный день. В этом году
изюминкой события станет площадка – гастрономическая улица StrEAT: 40 концепций кухонь со всего
мира. В рамках программы мероприятия гостей ждут увлекательные маршруты и
"путеводители" по ним.
На фестивале будут
работать три основные площадки:
- "Кухня", где своими кулинарными секретами поделятся известные шеф-повара Вадим Силантьев, Сергей Леонов, Елена Савчук, Виктор Апасьев.
- "Лекторий", где состоятся выступления известных диетологов, wellness-коучей и блогеров. На лекциях гости фестиваля смогут узнать о
современных тенденциях в health-индустрии
от сестер Анастасии и Елены Костюхиных, проанализировать свой рацион вместе с редактором разделов
"Фитнес" и "Питание" Women's Health Александрой
Гуськовой, а также задать свои вопрос врачу-диетологу Лидии Ионовой.
- "Детство", где пройдут кулинарные мастер-классы, розыгрыши и показы мультфильмов. Маленькие гости фестиваля
(4-12 лет) и их родители под руководством опытных кондитеров Brownie Mama научатся делать нежнейший шоколадный мусс с
кусочками брауни, а шеф-повар международного класса Сергей Леонов покажет, как можно приготовить полезные натуральные
конфеты из обычных мандаринов.
Вечерняя программа фестиваля
будет также насыщенной:
- лекция
"Знакомство с крафтовым пивом", совмещённая с дегустацией пива, от
бренд-амбассадора пивоварни Brewdog,
- винное казино
от команды сомелье "Винный базар". Участникам предлагают угадать по
вкусу и аромату сорт винограда, страну производства и год сбора урожая. Главный
приз – подарочный сертификат на ужин в одном из ресторанов "Винный базар".
Время работы фестиваля: 11:00 – 20:00
Для участия в лекциях необходима предварительная регистрация.