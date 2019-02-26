Классика рока прозвучит в исполнении российской органистки
В рамках необычного концерта зрителям представят культовые композиции Queen, Deep Purple, AC/DC и других известных рок-исполнителей.
Мария Блажевич – виртуозная и эмоциональная органистка, активно гастролирующая и хорошо известная как российской, так и европейской филармонической публике, лауреат и дипломант многочисленных международных конкурсов.
С программой "Рок-хиты. Орган-шоу" Мария выступит в Москве во второй раз.
Начало в 18:00.
Центральный дом Архитектора, Гранатный пер.,7, стр.1
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