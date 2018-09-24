МКБ вовремя не обновился, но работает штатно
Банк объяснил ситуацию техническим сбоем — проблемы связаны с обновлением программного обеспечения, "работа по инсталляции которого проводилась компанией—провайдером IT-услуг". В среду банк заявил, что работа большинства систем восстановлена. Но еще к вечеру четверга интернет-банк МКБ работал с переменным успехом.
К вечеру банку все же удалось вернуться к нормальному режиму работы. "Технические неполадки были связаны с обновлением одной из IT-систем, которое было начато банком 3 дня назад. В тот период банк отметил локальные проблемы в ряде офисов, в дальнейшем эти перебои затронули МКБ Онлайн и его мобильную версию. Проблемы обусловлены просадкой производительности в течение 19 и 20 сентября оборудования АБС, в виду некорректной инсталляции компанией-провайдером соответствующих услуг", – заявил банк.
Однако история со сбоем оказалась запутанной. В неофициальной беседе сотрудники МКБ пояснили, что проблемы связаны с продуктами компании Oracle. Но официально крупный банк и одна из крупнейших IT-компаний, очевидно, решили не ссориться. В МКБ заявили, что сотрудничают с Oracle и другими IT-компаниями по "ряду технических вопросов" и используют только лицензионное ПО. Сейчас "системы банка работают в обычном режиме. Минимальные сложности могут наблюдаться при использовании МКБ Онлайн и мобильной версии".
Представляем список продуктов, которые оболгали
Чин освящения совершил настоятель храма Новомученников и исповедников Российских протоиерей Георгий Крылов
Артисты воссоединились ради юбилейного шоу МТV
На суд зрителей будут представлены 13 картин
Мужчина отметил, что время не лечит
Бывшая жена Джигарханяна уверяла, что воровкой не является
Телеведущая высказалась о бывшем возлюбленном
Супруга Михаила Шаца опубликовала пикантный кадр