МКБ вовремя не обновился, но работает штатно

Московский кредитный банк (МКБ) три дня подряд испытывал трудности с обслуживанием клиентов. Сначала проблемы были локальными, потом посерьезней.

Банк объяснил ситуацию техническим сбоем — проблемы связаны с обновлением программного обеспечения, "работа по инсталляции которого проводилась компанией—провайдером IT-услуг". В среду банк заявил, что работа большинства систем восстановлена. Но еще к вечеру четверга интернет-банк МКБ работал с переменным успехом.

К вечеру банку все же удалось вернуться к нормальному режиму работы. "Технические неполадки были связаны с обновлением одной из IT-систем, которое было начато банком 3 дня назад. В тот период банк отметил локальные проблемы в ряде офисов, в дальнейшем эти перебои затронули МКБ Онлайн и его мобильную версию. Проблемы обусловлены просадкой производительности в течение 19 и 20 сентября оборудования АБС, в виду некорректной инсталляции компанией-провайдером соответствующих услуг", – заявил банк.

Однако история со сбоем оказалась запутанной. В неофициальной беседе сотрудники МКБ пояснили, что проблемы связаны с продуктами компании Oracle. Но официально крупный банк и одна из крупнейших IT-компаний, очевидно, решили не ссориться. В МКБ заявили, что сотрудничают с Oracle и другими IT-компаниями по "ряду технических вопросов" и используют только лицензионное ПО. Сейчас "системы банка работают в обычном режиме. Минимальные сложности могут наблюдаться при использовании МКБ Онлайн и мобильной версии".