Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" покажут в Кремле

Давняя европейская традиция – встречать Новый год и Рождество под музыку Иоганна Штрауса, вдохновила Симфонический оркестр "Concord Orchestra" на создание ежегодного шоу в канун Нового года. Музыка Штрауса так прекрасна и гармонична, что ее хочется слушать снова и снова. Убедиться в этом вам поможет Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". Это потрясающее событие, наполненное роскошной музыкой короля вальса и волшебными танцами. Вальсы венского композитора многие считают эталоном танцевальной музыки, которые исполняют на новогодних балах во всем мире.

23 декабря 2018 года Симфонический оркестр "Concord Orchestra" приглашает Вас на свое ежегодное Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". По традиции Новогоднее шоу пройдет на сцене Государственного Кремлевского Дворца. В новой программе новогоднего шоу прозвучат самые популярные вальсы, польки и марши: "Императорский вальс", "Весенние голоса", "На прекрасном голубом Дунае" и, конечно же, всемирно известный вальс "Сказки Венского леса". Исполнение знаменитого "Марша Радецкого" завершает программу. При исполнении этого произведения публика по традиции отбивает такт, а дирижер обращается к ней лицом и дирижирует этими аплодисментами. В программе принимают участие Симфонический оркестр "Concord Orchestra" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Фабио Пирола (Италия), Владимир Целебровский, заслуженный артист РК, Тамара Марченко, солистка Санкт-Петербургского Театра оперы и балета и Лариса Елина, солистка Мариинского театра. Истинным украшением Новогоднего шоу станет выступление танцоров - призеров России по бальным танцам. Хореограф-постановщик Артем Майоров. Поклонники знаменитого венского композитора смогут насладиться не только великолепием вальсов в исполнении известного оркестра, но и бальными танцами лучших танцевальных пар России. Ежегодное новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" станет самым ярким событием в Москве в канун Нового года.

Стало уже хорошей традицией приходить на Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" в праздничных нарядах. В этот раз для всех зрителей в белоснежных нарядах приготовлены специальные новогодние подарки! Ваш праздничный наряд может содержать белый цвет – белое платье, белая блуза или белые туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных белоснежных нарядах!

Участники:

Симфонический оркестр "Concord Orchestra"

Художественный руководитель и главный дирижер Фабио Пирола (Италия)

Хореограф-постановщик Артем Майоров

Танцоры – призеры России по бальным танцам

Владимир Целебровский, заслуженный артист РК

Тамара Марченко, солистка Санкт-Петербургского Театра оперы и балета

Лариса Елина, солистка Мариинского театра

Ведущий программы Николай Поздеев, заслуженный артист России