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В Москве пройдет вручение премии Business Traveller Awards-2017

Фото: пресс-служба
15 ноября 2017 года в Москве состоится церемония вручения ежегодной международной премии в области делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards. Премия проходит при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы.
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Впервые премия состоялась в Великобритании в 1988 году и за 30 лет существования завоевала репутацию одной из самых престижных и авторитетных наград в области делового туризма. Сегодня премия проводится в Великобритании, Германии, Польше, США, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока.

В сентябре прошлого года в Москве состоялась первая церемония вручения премии Business Traveller. Дебют оказался очень успешным: в качестве номинантов Business Traveller Russia and CIS Awards – 2016 зарегистрировалось более 300 компаний.

Фото: пресс-служба

В этом году участников больше: российские и международные компании борются за победу в 38 номинациях в 6 категориях: "авиакомпания", "аэропорт", "отель", "направление бизнес-путешественника", "арсенал путешественника" и "авто и сервисы проката".

Система голосования премии Business Traveller Awards считается одной из самых объективных: ведь победителей определяют не члены жюри или экспертная комиссия, а те, кто пользуются услугами индустрии делового туризма: часто путешествующие бизнесмены, выпускники ведущих международных и российских бизнес-школ, менеджмент крупных банков, компаний, представители госкорпораций и индивидуальные путешественники. Голосование проходит под контролем независимой аудиторской компании, поэтому можно уверенно сказать, что лауреатами премии Business Traveller Russia and CIS Awards – 2017 станут действительно лучшие из лучших.

Фото: пресс-служба

Онлайн-голосование продлится до 5 ноября 2017 года на странице премии. Объявление и награждение победителей состоится 15 ноября 2017 года в банкетном зале "Мир".

На торжественной церемонии вручения Премии гостей ждет гала-ужин, выступления артистов, лотереи и розыгрыши призов от партнеров и другие интересные сюрпризы. 

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