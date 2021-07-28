В Подмосковных Химках во время драки погиб полицейский

В Московской области в Химках произошла драка у ресторана. В результате инцидента пострадал сотрудник полиции.
31-летний местный житель повздорил с незнакомцем. Он нанес ему удар в область груди, в результате чего мужчина, оказавшийся полицейским, упал на землю и потерял сознание. Позднее пострадавший умер в больнице. Как сообщает "Радио 1", подозреваемый задержан.
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