В Амурской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Серьезный инцидент произошел в Благовещенске. Сообщается, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало, передает РИА ФАН. Обстоятельства случившегося выясняются.
Серьезный инцидент произошел в Благовещенске. Сообщается, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало, передает РИА ФАН. Обстоятельства случившегося выясняются.
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