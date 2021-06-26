Трое человек утонули на рыбалке в Красноярском крае

На реке Норильской перевернулась лодка с тремя рыбаками. Мужчины успели позвать на помощь, однако в тот момент, когда к ним добрались спасатели, они уже не дышали. Причиной трагедии называют плохую погоду.
На реке Норильской перевернулась лодка с тремя рыбаками. Мужчины успели позвать на помощь, однако в тот момент, когда к ним добрались спасатели, они уже не дышали. Причиной трагедии называют плохую погоду.
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