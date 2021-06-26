В Улан-Удэ молодой человек помочился на крышу храма

В ночь на 26 июля на уже закрытую к тому времени территорию Свято-Одигитриевского кафедрального собора в Улан-Удэ пробрались несколько подростков. Один из них забрался на крышу церкви, после чего помочился прямо на нее. Нарушителей задержали. Теперь следователи и сотрудники ФСБ пытаются понять мотивы молодого человека и установить все обстоятельства произошедшего.