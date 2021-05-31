В подмосковной квартире нашли 4 трупа

В подмосковном Щелкове разыгралась трагедия. По данным СМИ, в одной из местных квартир были обнаружены четыре трупа.
Среди умерших — двое взрослых граждан и двое детей. Предполагается, что случившееся носит криминальный характер. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное производство, передает телеканал "360".
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